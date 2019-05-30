Скандальный соратник Порошенко Кононенко не пойдет в Раду по партийным спискам новой партии экс-президента

Соратник бывшего президента Украины Петра Порошенко и замглавы фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Игорь Кононенко не намерен идти на выборы в ВР по спискам партии «Европейская солидарность».

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

По словам Кононенко, он хочет дать дорогу «новым» и «незапятнанным» политикам.

«Я решил уступить свое место в партийном списке новым политикам, биография которых будет писаться на чистом листе, не запятнанном в гибридной информационной войне», - написал он.

Кононенко также добавил, что покидает партийные должности в «Европейской солидарности».

«Также хочу дать возможность проявить себя молодым партийцам, поэтому оставляю партийные должности - это мой личный вклад в создание «социальных лифтов» в Украине. Верю в нашу молодежь и всегда готов ее поддержать», - отметил он.

Ранее журналисты «Схем» обнародовали расследование, в котором утверждают, что соратник Петра Порошенко Кононенко причастен к коррупционным схемам в сфере энергетики, которыми занимался Крючков. Депутат Кононенко заявил, что подаст на журналистов в суд.

Напомним, ранее скандальный соратник Порошенко Грановский вышел из партии БПП и объявил о «самостоятельном политическом пути».

Отметим, что по мажоритарному округу, по которому будет баллотироваться Кононенко попытается пройти в Раду журналист Александр Дубинский.