Рада не смогла отправить в отставку Гройсмана – БПП и Народный фронт практически не дали голосов

Верховная Рада провалила отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана на заседании в четверг, 30 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, в ходе голосования отставку поддержали всего 97 нардепов. Таким образом, Гройсман останется на своей должности.

- Владимир Борисович, члены Кабинета министров, призываю вас и дальше системно работать для развития Украины, - сказал после голосования спикер Андрей Парубий.

Гройсман в свою очередь поблагодарил депутатов за доверие и призвал их поддерживать Кабинет министров и дальше.

- Я слышу много критики в наш адрес. Иногда она бывает справедливой. Вы думаете, я не понимаю, насколько сложные вопросы сегодня перед нашей страной? Насколько людям сегодня непросто? Думаете, просто быть премьер-министром коалиционного правительства, в котором нужно находить консенсусные решения? Легко сегодня обслуживать государственный долг? Но я реалист и знаю, что те шаги, которые мы делали, они начинают изменения. И эти изменения будут более быстрыми, если парламентские фракции вне зависимости от политической принадлежности будут объединяться и голосовать, - сказал Гройсман.

Как известно, Владимир Гройсман возглавил правительство в апреле 2016 года. В 2014 году на досрочных выборах в Верховную Раду баллотировался по спискам Блока Петра Порошенко под №4. 27 ноября 2014 году избран спикером Верховной Рады Украины.

Напомним, Премьер-министр Владимир Гройсман в понедельник, 20 мая, заявил, что принял для себя решение подать в отставку.

Отметим, ранее Владимир Гройсман заявил о создании новой политической силы, с которой он собирается идти на парламентские выборы.