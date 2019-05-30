Николаевские нардепы отказались поддержать отставку Гройсмана

Народные депутаты представляющие Николаевскую область отказались поддержать отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.

Соответствующая информация опубликована на сайте Верховной Рады.

Как известно, 30 мая Верховная Рада провалила отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. За отставку премьера проголосовали 97 нардепов.

Так народные депутаты Андрей Вадатурский (БПП), Александр Жолобецкий (БПП), Давид Макарьян (БПП), Игорь Бриченко (Народный фронт), Тарас Креминь (Народный фронт) и Иван Савка (Народный фронт) проголосовали против отстави Гройсмана. Еще трое нардепов Борис Козырь (БПП), Вадим Подберезнгяк (Народный фронт) и Аркадий Корнацкий (внефракционный) не голосовали, а народные депутаты Александр Ливик (БПП) и Артем Ильюк (Видродження) отсутствовали во время голосования.

Напомним, ранее 22 мая нардепы отказались поддержать законопроекты Зеленского о изменении Избирательного кодекса.