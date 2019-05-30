Порошенко вступил в свою обновленную партию – главой штаба стал Березенко, которому вменяют организацию предвыборных «сеток»

Бывший президент Петр Порошенко вступил в партию «Европейская солидарность».

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По украинскому законодательству глава государства не может быть членом партии, поэтому Порошенко во время каденции де-юре не входил в «БПП – Солидарность» (предыдущее название «Европейской солидарности» - ПН).

30 мая Порошенко снова стал членом партии.

- Сегодня написал заявление и получил членский билет. Знаете, какой мой номер партийного билета «Европейской солидарности»? 52025, - заявил порошенко.

Также штаб партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» на выборах в Раду возглавит нардеп Сергей Березенко. Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.

Березенко отметил, что возглавит штаб «ЕС». В то же время на вопрос, намерен ли он баллотироваться по партийному списку в Раду следующего созыва, Березенко заявил, что не будет баллотироваться по списку «Европейской солидарности», а также еще не определился, будет ли вообще баллотироваться в парламент.

Как известно, 24 мая Партия Порошенко сменила название с БПП на «Европейскую солидарность».

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о том, что замглавы фракции БПП Сергей Березенко является фигурантом уголовных производств о подкупе избирателей. Сведения были внесены в ЕРДР по заявлениям кандидатов в президенты Анатолия Гриценко и Юлии Тимошенко. Однако проводить следственные действия в отношении народного депутата нельзя, если только Верховная Рада по представлению Генерального прокурора не лишит него неприкосновенности. Березенко, в свою очередь, потребовал у Авакова опровергнуть «недостоверную информацию, которая унижает честь достоинство и политическую репутацию». Также Березенко несколько раз не являлся на допрос в Национальную полицию по делу, касающемуся подкупа избирателей.

Во время президентских выборов Березенко возглавлял избирательный штаб Петра Порошенко.