«Чтоб не войти в государственный коллапс», - нардеп Жолобецкий объяснил, почему проголосовал против отставки Гройсмана

Народный депутат Украины Александр Жолобецкий объяснил, почему проголосовал против отставки премьер-министра Владимира Гройсмана – по его словам, в стране может возникнуть государственный коллапс.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

По его словам, в законодательстве прописана процедура отставки премьер-министра на случай, если в Верховной Раде коалиция выдвинет новую кандидатуру. Если же коалиции нет, а Президент не подал своего кандидата, исполняющим обязанности становится первый заместитель.

— По закону про Кабмин, если бы мы проголосовали за отставку Гройсмана, то Гройсман бы уволился и исполнял обязанности или первый заместитель, в данном случае Кубив, или тот, кого выбрал Кабмин, то есть технический, с приставкой и.о. Но, ввиду того, что в истории Украины такого не было, это все прописано под то, что в Верховной Раде есть коалиция. Когда мы голосовали за отставку Яценюка, мы тут же коалицией подали кандидатуру и проголосовали за Гройсмана. Так и законодатель в свое время это прописал, - сказал Жолобецкий.

Однако в законе не сказано о том, что исполняющий обязанности заместитель имеет право подписи различной документации.

— Если бы мы отправили Гройсмана в отставку. Он пишет заявление и уходит, выполняет обязанности или Кубив, или кого они там выберут, а в законе не прописано, этот исполняющий обязанности не имеет права даже подписывать решение Кабинета Министров, законодатель это не предусматривает, такого не было еще. То есть, была угроза, что Кабмин может собираться, а подписывать имеет право только премьер-министр, которого нет. Только по этой причине, чтоб мы не вошли в государственный коллапс, - добавил Александр Жолобецкий.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман в понедельник, 20 мая, заявил, что принял для себя решение подать в отставку. Однако на заседании в четверг, 30 мая Верховная Рада провалила отставку Владимира Гройсмана.

Отметим, ранее Владимир Гройсман заявил о создании новой политической силы, с которой он собирается идти на парламентские выборы.