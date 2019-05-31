Николаевские нардепы рассказали, собираются ли они идти летом в парламент, что сделали для избирателей и за что им стыдно в этом созыве

20 мая во время своей инаугурации шестой Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов в парламент, которые должны были состояться осенью этого года. На следующий день, 21 мая, новоизбранный глава государства опубликовал указ «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов». После такого решения молодого Президента украинцы условно поделились на два лагеря: тех, кто выступил против (из-за нарушения Конституции), и тех, кто его поддержал (из-за неэффективности этого созыва). Вступил в силу этот указ после того, как был опубликован на правительственном портале, и уже 24 мая избирательная кампания внеочередных выборов стартовала.

Центральная избирательная комиссия назначила дату 21 июля датой предстоящих выборов в парламент. В связи с этим «Преступности.НЕТ» поинтересовались у николаевских народных депутатов 8-го созыва о их намерении принимать участие в выборах, что же они сделали для области и города, а за что же им, может быть, стыдно за почти пять лет депутатской деятельности (спойлер – ответа на этот вопрос не дал никто).

Нардепы-мажоритарщики

Артем Ильюк – округ №128

Ильюк в Верховной Раде уже два созыва, то есть почти девять лет, баллотироваться в третий раз он также, как и в прошлые, решил от своего округа №128 (Ленинский и Корабельный районы Николаева). И утверждает, что его помощь распространяется на весь город.

– Конечно же я буду баллотироваться от 128-го округа и буду работать с избирателями, которые доверили мне представлять их интересы. У нас много планов, много всего нереализованного, потому что один раз Раду распустили, там блокируют, там горсовет у нас начинает блокировать, то есть, есть вопросы, которые надо добить, а потом мы возьмемся за продвижение команды на местных выборах, – рассказывает Ильюк.

Что касается того, с какой целью он намерен принять участие в выборах, то нардеп заявил, что намерен продолжить инициативу с установкой газовых счетчиков. Утверждает также, что есть «наметки» по уменьшению тарифов на газ. И отметил ряд законопроектов, которые намерен вместе с другими парламентариями реализовать.

– Есть чисто городские проекты, которые касаются культуры, детского развития, то есть то, что хочется воплотить в городе Николаеве и те же планы строительства нового, современного ДК Молодежного, для которого мы купили современные автобусы, на которых дети сейчас ездят по Украине и представляют наш город в комфортных условиях. Я надеюсь, что мы в городе все-таки завершим строительство ДК «Молодежного». Есть план по привлечению субвенции – более 100 миллионов должно зайти, привлечение инвестиций, 40 миллионов было из госбюджета, это большой поток, который сегодня надо реализовать в Николаеве на все сферы, которые касаются жизнеобеспечения нашего города. Я не выделяю ни одной из них, занимаюсь всеми этими вопросами, – говорит нардеп.

Он также отметил, что городу нужно взять в концессию порт «Ольвия», чтобы получать прибыль. Свое обращение он также направил ранее и нынешнему Президенту Украины.

Касательно законопроектов, которые инициировал нардеп в этом созыве Верховной Рады, то Илюьк акцентировал внимание на следующих:

– Законопроект о судостроительной промышленности, о внутреннем водным транспорте, о системе водоснабжения и водоотведения в городе Николаеве, чтоб водоканалу лишние деньги не платить, касаемо зоопарка нашего, чтоб убрать налог, когда мы меняем животных, потому что нам дают бесплатно возможность менять животных, а мы должны за это еще платить налог в Украине. Мораторий на повышение тарифов. Там есть очень хорошие инициативы. И сейчас я готовлю законопроект по снижению цены на газ, как получить цену на газ дешевле.

На вопрос о том, за что жители Николаева могут сказать ему «спасибо», то парламентарий рассказал, что его благодарят за детские площадки, помощь детям, а также отметил, что в его общественной приемной постоянны поток обращений.

– Мне пишут, звонят, я это вижу сам, потому что живу этим и, естественно, стараюсь помогать по мере своих сил всем. До сих пор говорят спасибо за то, что начал программу по внутриквартальным подъездам, когда еще был в городском совете. До сих пор говорят спасибо за круглосуточную подачу воды в Николаеве – нам удалось пробить эту историю и 320 домов получили круглосуточную подачу воды, чего не было никогда в жизни у них. Это приятная часть работы, но я никогда особо не обращал на это внимание, потому что меня больше беспокоит, что надо сделать. А просьбы, если вы зайдете ко мне в приемную, там каждый день могут на сто тысяч принять, а могут на миллион. Люди идут, и чем больше ты делаешь, тем больше к тебе приходят.

А на вопрос о том, за что ему стыдно за себя, отвечал неохотно и увиливая. В итоге дал ответ в общих чертах и не о себе вовсе.

– Стыдно за то, что мы не умеем работать в командах в Николаеве. Моя мечта – создать партию «Николаев», которая будет объединять людей с разными политическими взглядами и направлена только на то, чтобы работать и развивать город Николаев. Вот за это должно быть стыдно, что мы из-за своих политических баталий не делаем то, что могли бы делать в десять раз больше. Посмотрите, что сегодня в городском совете – реальное противостояние с командой мэра, командой «Оппозиционного блока», сегодня заблокирован город. У нас деньги есть, субвенции есть нераспределенные, а недавно комиссия планово-бюджетная утверждает взять 200 с чем-то миллионов кредита. Ребята, что вы делаете? Загоняете город в долги? Это ж не ООО, не компания, которой вы можете сами лично распоряжаться. У нас, к сожалению, пока что власть в одних руках, большинство. Это рано или поздно заканчивается плохо. И для тех, кто держит эту власть в руках, и для тех, которые попали в эту ситуацию. Я думаю, что картина в Николаеве – это маленькая Украина сегодня. Надо посмотреть, что здесь происходит и посмотреть, что не надо делать. И надеюсь, что люди сделают свой выбор в следующий раз, почему я и был за роспуск городского совета.

– Я никогда не предавал, всегда был с людьми, всегда отвечал за свои поступки, нравятся они кому-то, не нравятся. Может быть я не всегда был прав, я такой же человек и могу ошибаться, но я никогда не прятался, всегда несу ответственность за то, что делаю, - отметил Ильюк.

При этом он считает, что избиратели его точно поддержат, но, исходя из его ответа, не уверен в том, как они проголосуют.

– Знаете, политтехнология – очень коварная вещь. И иногда мы все попадаем в определенные манипуляции. То, что поддержка есть, я ее чувствую, потому что я каждый день общаюсь с людьми и хожу по земле и мне от этого легче двигаться, если б не было поддержки, я бы этим не занимался. Зачем? Нет смысла. Я здесь живу, я в Николаеве родился, вырос, здесь мои родители, здесь дети мои учатся в школах. Я хочу просто что-то сделать, я не лезу на всеукраинскую трибуну, меня это не интересует, меня интересует мой родной город, что я могу привнести сюда и что я могу сделать.

Александр Жолобецкий – округ №129

Нардеп еще не принял окончательное решение касательно того, принимать участие в выборах или нет, но склоняется к тому, чтобы снова попасть в парламент – по округу №129 (Центральный район Николаева и Жовтневый район области). Рассматривает вариант самовыдвижения либо «какой-то нейтральной партии».

– Я все-таки хочу закончить вопрос по поводу проблематики, которая касается 61-го завода, как в части выплаты зарплат на должности, так и в части решения все-таки вопроса, который на протяжении последних 25-и лет не может решиться – это крейсер «Украина». Если при прошлой власти, которая имела де-юре отношение все-таки, выходило на высокий уровень, были даны обещания, они так и не были выполнены, то сейчас надеюсь, что все-таки этот вопрос для меня очень принципиальный и я хочу его довести до логического завершения. Не было бы завода, верфи – не было бы Николаева.

Что касается его законотворческой деятельности, то Жолобецкий отметил, что был одним из инициаторов изменений в закон о доступе к публичной информации, закона о развитии судостроения, финансовой и банковской деятельности, где он является соавтором.

– Инициировал законопроект про доступ №2003-А, который предусматривает уменьшение времени публикования всех нормативных актов, всего местного самоуправления, потому что сегодня любой проект решения должен быть опубликован на сайте не менее 20 рабочих дней, это практически 30 календарных. Поэтому замедляется процесс документооборота по всей стране. И юридическим, и физическим лицам. Законопроект состоит в том, что из 20 рабочих сделать 10 календарных, который ускорит полностью документооборот по всей стране. Выносился на повестку дня уже раз 15, но то не хватило времени, то ещё что-то. Хочется реализовать.

О том, за что горожане могут его поблагодарить, акцентировал внимание на ДОФе, выплатам по задолженностям зарплат работникам Николаевского судостроительного завода (бывший завод им. 61 коммунара).

– Не люблю про себя говорить хорошо. То, что все-таки добился полтора года усилий, плохо, когда на это уходит такое количество времени, но тем не менее вопрос этот не был решен за 20 лет, это все-таки судьба нашего Дома офицеров флота. Это решен вопрос с Минобороны и сегодня там уже делается проект. Земля уже передана городу и сегодня мы ее можем реконструировать. Я считаю, это будет одна из жемчужин нашего города, – рассказал он.

– Было много сделано. Если брать Витовский район, то сделаны новые компьютерные классы во всех школах района. Дети обучаются на новых компьютерах, плюс доски, плюс многое другое. Если брать город, то остекленно более 300 многоэтажных домов, сделаны дороги – это и Ракетка, и Матвеевка. Это мое личное, это деньги из бюджета страны, это субвенция, которая была выбита, а не городские деньги.

Как и его коллега по парламенту Александр Жолобецкий конкретно на вопрос о том, за что ему стыдно, не ответил. Заменил он это словом «обидно».

– Не то, чтобы мне стыдно, такое слово не хочется говорить. То, чего я хочу достичь и за что все-таки не мне стыдно, но мне очень обидно, что я не смог довести до конца вопрос с задолженностью по 61-ому заводу, потому что для меня это вопрос принципа. При моем содействии за четыре года начались выплаты заработной платы, но это очень медленно. Я не чувствую своей прямой вины, потому что это не от меня на самом деле зависит. Все, что от меня зависело, я считаю, что я вроде бы сделал. Но, наверное, что-то недоделал, потому что 10 раз мне обещал премьер-министр, три раза мне обещал бывший Президент, что вопрос будет решен. Он сдвинулся с мертвой точки, но не завершен. Мне обидно и мне не стыдно.

Нардеп считает, что получит поддержку от избирателей, из-за чего и склоняется к тому, чтобы баллотироваться в ВР.

– Если бы я не видел шансы, я бы не шел. А так я рассматриваю, что в большей степени буду баллотироваться. Если бы не было шансов и я чувствовал, что есть какое-то отторжение, я все-таки никогда не прятался от людей, всегда был вместе с ними и максимально, как николаевец, встречался, всегда шел на диалог и встречу. Там уже нашим николаевцам решать.

Андрей Вадатурский – округ №130

Нардеп намерен снова принимать участие в парламентских выборах на округ №130 (Баштанский, Березнеговатский, Казанковский, Новобугский, Новоодесский, Снигиревский районы), но без принадлежности к какой-либо партии. Главной целью назвал реализацию тех проектов, которые еще не сделаны.

– В первую очередь – строительство бассейна в Баштанке, реконструкция Центральной районной больницы в Березнеговатом, строительство ЦНАПа в Снигиревском районе, строительство спорткомплекса в Новоодесском районе, строительство новой школы в Новом Буге, – сказал Вадатурский.

Среди законопроектов, которые он инициировал в этом созыве, Вадатурский подчеркнул создание Государственного дорожного фонда, те, которые касаются инфраструктуры и дорог. Однако отметил неэффективность использование средств на ремонт дорог.

– Потом законопроекты, связанные с аграрным сектором и инфраструктурой – дорожный фонд, водный транспорт, потому что нужно реки нужно делать привлекательными, чтобы через них уходили грузы и разгружали дороги; ограничение и автоматизация весового контроля – взвешивание и штрафование в движении, чтобы убирать человеческий фактор. Третье – создание более привлекательной внутренней авиаперевозки – мы убирали регуляцию из Министерства и передавали права установления тарифов на места, то есть удешевление стоимости билетов на 40%, что актуально и для нашего развивающегося аэропорта.

– Что касается сельского хозяйства, то там ряд законопроектов, связанных с кооперативами, передачей прав на места, дерегуляция производства виноделия – убрали лицензию на оптовую торговлю и на производство, то есть заменили ее декларацией, что позволяет легализировать создание частного товарного вина, как это делается во Франции.

– По портам – законопроект, который позволяет Николаеву получат определенную часть денег, прибыли от государственных стратегических портов перечислялись в город.

Поскольку Николаев судостроительный город, то законопроект, который предусматривает и льготы для 61-го завода, уход от налогов. Также законопроект, который освободил «Зоря»-«Машпроект», на котором работают 2 тысяч людей, который освободил от долгов которые возникли с мораторием по поставке оборудования в Россию. Когда в 2014 году российские компании, которые ранее закупали здесь оборудование, пошли в суды и получили решение и начала взыскивать долги, проценты, замораживать счета на заводах «Укроборонпрома», в том числе и «Зоря».

Нардеп сказал, что самому интересно, какую оценку его деятельности в Верховной Раде дадут избиратели и что из того, что он сделал, они запомнили, но акцентировал внимание сразу в нескольких направлениях: больницах, школах, спорте. Упомянул также и художественные выставки.

– Мы помогали Баштанской больнице, куда приезжал министр здравоохранения, мы помогали Новобугской больнице, сейчас делаем системный ремонт в Березнеговатской больнице, и, естественно, школы. Мы помогали компьютерами, закупали интерактивные доски, обучение детей и учителей. Также проекты, связанные со спортом: спортплощадки, соревнования, теннисные столы для каждой школы были приобретены, мы занимались организацией чемпионатов в районах, между районами.

Вадатурский так же не дал четкого ответа, за что стыдно именно ему, но перечислил проекты, которые реализовать не смог по тем или иным причинам.

– Есть вещи, которые я не реализовал, но я не сказал бы, что мне за них стыдно. Есть определенные причины, почему это не было реализовано. Но это другое дело. Я не рассматриваю это как свою вину, потому что полномочия народного депутата и ожиданиями от его деятельности – разные вещи. Я общался со многими людьми, премьер-министрами, Президентом, но исчерпал все легальные инструменты.

– Мне не стыдно за то, что я сделал на округе. Но вопрос не только во мне, а в общественных ожиданиях. Гораздо проще сказать, что в Верховной Раде все плохие, и неважно, что он сделал.

А по поводу поддержки избирателей сказал, что будет заниматься чем-то другим, в случае, если не попадет в парламент.

– Выберут – значит, честно буду заниматься депутатской деятельностью. Не выберут – буду заниматься чем-то другим.

Александр Ливик – округ №131

Нардеп сказал, что ему необходимо время, чтобы решить, баллотироваться или нет, поскольку «это серьезный шаг». И касательно партийной принадлежности в случае положительного исхода тоже не знает.

Среди законопроектов, которые он инициировал в этой каденции, назвал те, которые касаются энергетической промышленности.

– Я говорил, что я стремился в топливно-энергетический комитет, и я в него попал. Я возглавил подкомитет, который занимается и отвечает за альтернативные источники энергии – зеленая энергетика. Весь блок вопросов, которые касаются этой тематики, я был их автором: Закон «О зеленой энергетики», Закон «О рынке электроэнергии» и так далее. Я считаю, что здесь работал достаточно результативно и грамотно, потому что именно наша законодательная база, в том числе моя, позволила развитию этой сферы. Вы видите, сколько электростанций сейчас строится и вводится, сколько ветровых станций, газовых установок в целом по Украине. Поэтому я считаю, что здесь сработал результативно. Причем, это и бюджет, и энергетическая безопасность государства, и рабочие места. И привлечение инвестиций.

Александр Ливик рассказал, что стыдно ему за то, что люди живут бедно.

– Мне стыдно, что я не смог создать условий, инициировать самостоятельно принятие тех законов, чтобы этой бедности не было. Это целый комплекс законов – медицина, образование, бюджет, – сказал он.

На вопрос о поддержке избрателей нардеп затруднился ответить.

– Мне сложно сказать. Если пойду, выборы покажут. Пока не готов ответить. Я надеюсь на поддержку людей.

Акрадий Корнацкий – округ №132

Планирует принимать участие как самовыдвиженец в выборах на своем же округ – № 132 (город Первомайск, Арбузинский, Братский, Врадиевский, Кривоозерский, Первомайский районы).

По поводу законотворческой деятельности нардеп отметил, что лично написал и зарегистрировал два законопроекта. Одни из которых был «завален», а второй так и не рассмотрен.

«Я лично написал и зарегистрировал в Верховной Раде два законопроекта - важнейший для сел, поселков и городов 2267 (февраль 2015 года, о срочном предоставлении местным органам власти (так называемым органам местного самоуправления) - сельсоветам, горсоветам, поселковым советам) полномочий по распоряжению землями на всей их территории; 5535-1 (альтернативный официального, декабрь 2016 года, «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»). Это - «земельная Конституция Украины». Первый законопроект был «завален» по указанию Гройсмана, как абсолютно неприемлемый для земельно-коррупционной мафии, которую он возглавляет с весны 2014 года. Второй до сих пор не рассмотрен, как и официальный 5535, который воры при законе планировали в авральном режиме принять и внедрить дикий грабительский земельный рынок уже с 01.07. 2017 года. Моим 5535-1 эти намерения заблокированы. Участвовал как соавтор в работе еще над несколькими законопроектами, ни один из них не принят как таковой, противоречил антинародным и антигосударственным планам высших чиновников», – написал он.

По мнению Корнацкого, именно он «завалил» несколько законопроектов, направленных против селян и вредных для них, в том числе те, которые инициировала кандидат в Президенты Юлия Тимошенко. За это, как сказал нардеп, они могут его поблагодарить – при желании. Он утверждает, что этой стало причиной его увольнения с должности главы одного из подкомитетов ВР.

«Пример - законопроект о внесении изменений в закон Украины «О личном сельском хозяйстве», представленный лично Юлией Тимошенко с ее однопартийцами. Эти «защитники крестьян» хотели внести дополнения в статью 7 закона «О ЛСГ», согласно которым селяне, которые сейчас имеют право свободно и беспрепятственно продавать излишки производимой в домохозяйствах сельхозпродукции кому угодно или где угодно сами должны были бы зарегистрироваться физическими лицами-предпринимателями - чтобы иметь право продавать свой сельхоз товар. Все без исключения, бабушки включительно, которые продают пучок редиски или молоко от своей козы, должны были стать бизнесменами. Подобных Законопроектов я смог «завалить» десятка два - пока был несколько месяцев председателем подкомитета по земельным вопросам. За это меня и уволили с этой должности», – рассказал народный депутат.

Нардеп считает, что стыдиться за себя не за что, поскольку «не участвовал с преступления против народа, которые более четырех лет совершает этот состав Верховной Рады». Но стыдно за экс-Президента.

«Мне стыдно за всех политиков и чиновников, с нардепами включительно, обманули ожидания народа и грабили его и разваливали государство. Особенно стыдно за Порошенко. Мне жаль, что я пока не смог сделать все то, что я мог бы сделать для общества. Буду продолжать борьбу».

На вопрос касательно поддержки избирателями Корнацкий ответ не дал.

С нардепом Борисом Козырем, который представляет округ №127, «Преступности.НЕТ» связаться так и не удалось.

Нардепы-списочники

Вадим Пидберезняк – партия «Народный Фронт»

Парламентарий принял решение участвовать в выборах в Верховную Раду, но теперь претендует на округ №132, который на данный момент представляет Корнацкий. Пидберезняк предполагает, что пойдет самовыдвиженцем.

– Буду принимать участие в парламентских выборах от округа №132, и в силу того, что на нем я работаю давно, сотрудничаю с широчайшим спектром людей, совершенно разными слоями населения, в большей степени с одними из самых бедных, которым требовалась помощь. Скорее всего пойду самовыдвиженцем, но пока еще думаю. Мы общались с представителями разных партий в округе, взаимодействовали, и помогали друг другу вне зависимости от партийности, – рассказал он.

Из основных задач на этом округе нардеп упомянул решение проблем с водоснабжением в селах.

Что касается законопроектов, то акцентировал внимание на двух основных, по его мнению. И признал, что за все время депутатской деятельности в стенах парламента зарегистрировал их не много.

– Два основных: об ограничении верхнего уровня заработных плат для чиновников, назовем его «о восстановлении социальной справедливости», потому что не могут чиновники в воюющей стране получить космические заработные платы, будучи на госслужбе, либо становиться миллионерами на госпредприятии. Ограничения касаются всего спектра чиновников на уровне 60 минимальных заработных плат, либо менеджеров, где доля предприятия выше 51%. Законопроект «об открытых списках», который мы дорабатываем, и он, на мой взгляд, наиболее справедливый, простой и близкий к тому, что можно назвать «открытыми списками». Люди должны знать своего депутата в лицо. Аналогично была когда-то моя идея об общей ответственности за состояние дорог между перевозчиками, теми, кто дороги ремонтирует, обслуживает, контролирует. Тогда идея была моя, когда усилили ответственность за превышение допустимых норм перевозок, повысили штрафы. Другое дело, как это работает, контролируется. Но это привело к пополнению бюджета, и, наверное, к повышению взяток, – сказал Пидберезняк.

Также он подчеркнул законопроект, который предусматривает обеспечение жильем, приобретенным на вторичном рынке, переселенцев из ОРДЛО за счет сэкономленных государством средств.

Что касается того, за какие деяния нардепа могут поблагодарить жители Николаева и области, отметил следующее:

– Нехорошо себя хвалить. Многие люди говорят «спасибо». Например, в Братском мост, который с 1944 года не ремонтировали и не собирались. Или село Адамовка Врадиевского района, которое больше 15 лет сидело вообще без водоснабжения, мы восстановили. Аналогично село Тридубы Кривоозерского района. Или перечислить спасенные жизни. И по каждому направлению не один пример, спектр широкий, их очень много. Не в моих правила хвалиться достижениями.

Пидберезняк утверждает, что ему не стыдно за свою работу, но стыдно за то, чего за это время сделано не было.

– Мы дорабатывали каждый вопрос, которого касались. Знаете, максимум времени, средств, не только субвенций, но и личных, – ответил он.

Нардеп также сказал, что уверен в поддержке избирателей.

– Выборы покажут, – подытожил он.

Тарас Креминь – партия «Народный Фронт»

Как рассказал нардеп, решение о его выдвижении будет принято по результатам собрания фракции. Но он рассчитывает на поддержку своих коллег. Также он опровергает информацию о том, что будет баллотироваться в Верховную Раду как самовыдвиженец, либо в составе другой фракции несмотря на то, что «предложений было достаточно».

– Я чувствую свою силу, потому что считаю, что нужно продолжать образовательные реформы в Украине. У нас на повестке дня принятие нескольких важных законов: о полном среднем образовании, где я являюсь автором, а также о профессиональном предвысшем образовании. Поэтому я считаю, что Николаевщина много получит, если будет иметь своего народного депутата, который будет заниматься непосредственно образовательными реформами. Я первый из всех народных депутатов за все года Независимости, который представляет Николаевщину именно в образовательном комитете.

Среди приоритетных вопросов в дальнейшей деятельности как нардепа, в случае одобрения фракцией его кандидатуры, он подчеркнул следующее:

– Нам нужно упорядочить систему и обеспечить качественное питание в учебных заведениях, инклюзивное образование, доступное жилье для молодых учителей и врчей, и социальная поддержка ветеранов педагогической работы, который, к большому сожалению, выходят на пенсию, но у них ни своего жилья, ни уголка. Очень хочу, чтобы у нас в Николаеве, имея колоссальные индустриальные традиции, запустилась мореходная школа. И хочу создать в Николаеве инновационный лицей, потому что IT – одно из перспективных направлений, которые дадут возможность Николаеву новые возможности, рабочие места. Планов много. Даже если я не буду народным депутатом, я все равно буду это делать, – сказал нардеп.

На вопрос о том, какие были инициированы законопроекты, то он указал те, которые касаются сферы образования, и акцентировал внимание на «языковом» законе, за который недавно проголосовал парламент. И заявил, что среди нардепов-николаевцев имеет наибольшее количество законопроектов.

– Закон о научной и научно-технической деятельности, закон об образовании, о языке, о полном среднем образовании. А вообще у меня зарегистрировано более 200 законодательных инициатив, и это наиболее высокий показатель среди всех моих коллег из Николаевщины.

По поводу того, за что его могут поблагодарить николаевцы, сказал следующее:

– Мне не нужна благодарность. Еще рано говорить мне «спасибо». В первую очередь за то, что мы, и я лично, принимали участие в том, чтобы закон «об образовании» был принят и была реализована концепция «Новой украинской школы», что позволило нам в несколько раз поднять зарплату учителям, иметь образовательный бюджет одним из наибольших в Украине, инфраструктурные проекты, которые связаны с учебными заведениями – ремонты, реконструкции, компьютерное оборудование и так далее. Также я был одним из соавторов инициатив, благодаря которой появился дорожный фонд, и многомиллиардные средства ушли на дороги. Третье, что для меня очень важно – мы работали с военнослужащими, чтобы закрепить их социальный статус, поддержать их и членов их семей, найти дополнительные ресурсы и возможности для того, чтобы они могли получать жилье. Четвертое - то, что мы смогли максимально сосредоточить внимание на поддержке наших университетов, что там состоялись прозрачные и достойные выборы. Пятое, о чем нужно говорить – то, что мы смогли увеличить присутствие иностранных студентов в наши университетах, что говорит об усилении имиджа как Николаева, так и страны, – отметил Креминь.

Как и многие другие его коллеги по парламенту, сказал, что стыдно за то, что они не смогли реализовать все проекты.

– Не смогли привлечь больше проектов инфраструктурных, инвестиционных на Николаевщину. Но это не стыдно, а скорее обидно. Я думаю, что должен быть отчет чиновников за использованные бюджетные средства перед общиной, но этого, к большому сожалению, у нас не случилось. У нас есть большие проблемы с коррупцией в дорожном направлении, медицинском, и в других сферах. Но это не стыдно, а обидно. Мне обидно, – поделился он.

Что касается поддержки избирателей, то нардеп надеется, что николаевцы сделают правильный выбор на предстоящем голосовании.

– Я надеюсь, что николаевцы сделают достойный выбор за того и для того, чтобы реализовать их задумки. Я не буду себя рекламировать, но надеюсь, что они сделают правильный выбор, за который они будут нести персональную ответственность.

Игорь Бриченко – партия «Народный фронт»

Нардеп рассказал, что еще не принял решение о том, будет ли он баллотироваться в Верховную Раду.

На вопрос о законопроектах, которые он инициировал, акцентировал внимание на тех, которые касаются аграрной промышленности. Также упомянул те, за которые он только голосовал, но не принимал участие в их разработке.

– Один из основных по аграрным вопросам на данный момент то, что мы приняли сейчас – на куплю/продажу земли. Хотя по большому счету пока закона нет, но все равно это важно. И все социальные законы, где я принимал участие, я горжусь тем, а что я голосовал. Например, закон об образовании, это же не один закон, их десятки, чтобы запустить реформу образования. Очень важный законы о децентрализации – это супер. Мы сделали это, чтобы громадам отдать то, чтобы они сами понимали, откуда деньги берутся, и сами их контролируют.

Бриченко считает, что сделал для Николаев и области все, что мог. И в части субвенций городу и области он считает, что сделал многое, поскольку голосовал за это.

– Не я должен говорить николаевцам, чтобы они мне сказали «спасибо». Если николаевцы или те избиратели, которые меня поддерживали, считают мою работу нормальной, удовлетворительной, то могут сказать «спасибо». Но я делал все для Николаева, что мог – деньги «выбивали» на дороги, разные проекты. Хотя они были и «в перекос», по моему личному мнению, потому что можно было некоторые эти проекты не запускать в некоторых регионах. Больше всего я делал для 130 округа. И я все делал, чтобы деньги шли в районы.

– Все деньги, которые заходили в Николаевскую область, я как народный депутат, имею отношение, потом что я «списочник», и на фракции это все обсуждается. Все до копеечки деньги налогоплательщиков. Была возможность – я все проекты поддерживал, ни один проект не «зарубал». Громады не должны из-за амбиций какого-то народного депутата не получать деньги, поэтому тут я поддерживал. Я голосовал за то, чтобы дать деньги мажоритарщикам, потому что они ближе к людям. Хотелось бы, чтобы эти деньги использовались рационально.

Параментарий считает, что ему нечего стыдиться за свою работу за почти пять лет каденции.

– Вроде бы такого, чтобы сказать, что мне сильно стыдно… Не то, что стыдно, а жалко, что много еще не сделано. Много хороших законопроектов, которые могли бы улучшить жить в селе, не прошли.

На вопрос о том, поддержат ли, по его мнению, избиратели, нардеп ответил неуверенно.

– Это нужно принимать решение для себя в первую очередь, общаться с жителями лично, и если они считают, что нужно идти, то, возможно, я для себя решение приму. Но пока я не готов сказать, потому что лично для себя решение не принял.

Иван Савка – партия «Народный Фронт»

Бывший заместитель командира 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Ивана Савку принял присягу народного депутата Украины в октябре 2018 года, поскольку был в списке партии. Как пояснил Савка, в парламентских выборах принимать участия не будет.

–Как военнослужащий я беспартийный, я откомандирован в Верховную Раду Украины, согласно действующему законодательству. Поэтому здесь я до окончания каденции 8-го созыва, после этого я приступаю к своим функциональным обязанностям, как военнослужащий, вверенной мне воинской части, чтобы дальше стоять на защите государства.

Несмотря на то, что в парламенте Савка чуть более полугода, он успел зарегистрировать свои законопроекты, и выступить в качестве соавтора.

– Это законопроекты касательно социальной защиты военнослужащих и их семей. Второй законопроект касательно групп, которые должны отзываться из ВСУ к наши силовым структуры, чтобы народные депутаты могли это контролировать и помогать. Что касается военнослужащих, никто их не должен ограничивать, тем более это касается офицеров. Также насчет питания – о совместном приеме пищи, потому что на данный момент офицер не может со своим подчиненным составом прийти в столовую и принимать пищу. Также я являюсь соавтором более 20 законопроектов.

Что касается благодарностей со стороны жителей Николаева и области, то нардеп рассказал о квартирах для военнослужащих и в то же время посетовал на нерациональность использования денежных средств Министерством обороны на строительство жилья для них, о котором шла речь еще в 2018 году.

– Мы прекрасно знаем дом, где 69 квартир выделяло Минобороны, которые тянули больше четырех месяцев, еле-еле распределили. Я увидел отчет – 600 миллионов гривен нерационального использования для строительства жилья военнослужащих. Сколько квартир можно было построить, дать жилье ветеранам ВСУ, инвалидам ВСУ, военнослужащим из Крыма. Николаевский гарнизон имеет наибольшую численность состава. Министерством обороны деньги не были рационально использованы, за это кто-то должен понести наказание.

– На данный момент поднимается вопрос касательно дорог, я тоже делаю возможное, чтобы добиться определенной справедливости. К сожалению, времени не хватает. Но Николаевская область нуждается в улучшении как социального положения, так и определенных инфраструктур, которые необходимы Николаеву.

Также Савка возмутился условиями, которые государство предоставляет военнослужащим, но не ответил за что ему стыдно в своей депутатской деятельности.