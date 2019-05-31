Журналист Гордон стал главой предвыборного штаба Смешко

Основатель интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрий Гордон возглавил предвыборный штаб экс-кандидата в президенты и лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко.

Об этом Смешко сообщил в Facebook.

По его словам, партия «Сила и Честь» уверенно продолжает процесс партийного строительства и объединения в своих рядах профессионалов.

«Сообщаю также, что сегодня председателем нашего предвыборного штаба стал известный журналист и общественный деятель - Дмитрий Гордон», - заявил политик.

Он отметил, что Гордон не будет баллотироваться в Верховную Раду и сразу после выборов планирует вернуться к журналистской деятельности.

Стоит отметить, что ранее Дмитрий Гордон заявлял, что не будет возвращаться в украинскую политику. Об этом сообщало издание " Новое Время ".

«Поскольку у меня хорошее качество жизни и хорошее общение, я никогда не разменяюсь на это говно. Поэтому в Верховную Раду я не пойду, в партийном строительстве участвовать не буду» - утверждал Гордон.