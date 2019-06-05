Зеленский уволил главного следователя СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Григория Остафийчука. Об этом говорится в указе №341/2019 от 31 мая, опубликованном на сайте президента.

"Уволить Остафийчука Григория Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", - говорится в указе.

Остафийчук в июне 2014 года был принят на работу в Главную военную прокуратуру. В июне 2015 года назначен на должность начальника ГСУ СБУ. До назначения в СБУ много лет работал в прокуратуре. Он побывал и заместителем прокурора Киева (с 2007 по 2011 год) и старшим помощником заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина. После Майдана и бегства Януковича Остафийчук остался в прокуратуре. Перед тем, как возглавить там следствие, он работал заместителем главного военного прокурора - начальника следственного управления Анатолия Матиоса.