Зеленский уволил главу следственного управления СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Соответствующий указ был обнародован 31 мая.

«Уволить Остафийчука Григория Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины», - говорится в указе №341/2019.

Напомним, Остафийчук в 2008 году открыл дело против тогдашнего главы МВД Юрия Луценко за «причинении легких телесных повреждений» тогдашнему мэру Киеву Леониду Черновецкому: те подрались в приемной Банковой после заседания СНБО. Он же это дело и закрыл, когда его фигуранты помирились.

На должность начальника ГСУ СБУ он пришел, сменив там Василия Вовка.

В конце 2016 года Остафийчук утверждал, что в действиях беглого нардепа Александра Онищенко «есть признаки государственной измены».

Осенью 2018 года Остафийчук в составе Национальной сборной Украины стал серебряным призером открытого чемпионата мира по рукопашному бою.