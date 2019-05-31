Глава МВД Аваков заявил, что не будет баллотироваться в Раду

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не будет идти на выборы в Раду в качестве кандидата в нардепы.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

Аваков сообщил, что по его приказу подведомственные органы исполнительной власти приступили к обеспечению избирательного процесса.

«Призываю всех кандидатов проводить избирательную кампанию в строгом соответствии с законом, не применять сомнительные и противозаконные схемы и сотрудничать с МВД в части обеспечения общественной безопасности», - отметил он.

Он также подчеркнул, что готов обеспечить демократичность выборов.

«Для того, чтобы обеспечить равноудаленность и непредвзятость системы МВД на парламентских выборах, я принял решение не участвовать в этих выборах и не баллотироваться в народные депутаты Украины», - добавил Аваков.

Напомним, ранее Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о создании новой политической силы, с которой он собирается идти на парламентские выборы.