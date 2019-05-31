Зеленский провел встречу с руководителями НАБУ и САП – дал три месяца на «ощуьтимый результат»

Президент Владимир Зеленский гарантирует независимость антикоррупционных органов и ждет результатов через три месяца.

Об этом он заявил во время встречи с директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что на встрече говорили об улучшении взаимодействия специализированных антикоррупционных органов, а также о предложениях законодательного и практического характера по совершенствованию работы НАБУ и САП.

«Владимир Зеленский отметил, что будет гарантировать независимость антикоррупционных институтов и защиту от вмешательства в их деятельность», - говорится в сообщении.

Президент также отметил, что граждане требуют наказания для коррупционеров.

«Наличие ощутимых результатов в расследовании резонансных коррупционных преступлений в течение ближайших 3 месяцев будет показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания украинцев», - говорится в сообщении.

Как видно из фото, на встрече также присутствовали глава Администрации президента Андрей Богдан и его заместитель Руслан Рябошапка, о которых в тексте сообщения не упоминается.

Напомним, ранее Зеленский назначил на должность первого замглавы СБУ руководителя «Студии Квартал-95» Ивана Баканова.