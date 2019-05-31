В Киеве прошел съезд партии «Европейская солидарность» - ее лидером избрали Порошенко

Политическая партия «Европейская солидарность» в пятницу, 31 мая, выберет своим лидером бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Об этом говорится в повестке дня съезда и проектах решений, которые есть в распоряжении «Левого берега».

Съезд прекратит полномочия главы партии Виталия Кличко, который подал в отставку еще в 2016 году, и утвердит на ней Порошенко.

- Открою секрет, съезд намерен выбрать меня лидером, - сказал Порошенко в комментарии журналистам перед съездом.

Другим решением съезд партии «ЕС» прекратит полномочия всего состава президиума центрального совета, избранного в августе 2015 года и избрал новый.

В него войдут Юрий Бирюков, Виталий Гайдукевич, Ирина Геращенко, Мария Ионова, Олег Синютка, Сергей Таран.

Петр Порошенко как глава партии и Максим Саврасов как руководитель секретариата партии входит в президиум по должности.

Стоит отметить, что на съезде партии Порошенко присутствует экс-глава николаевской ОГА Вадим Мериков.

Обновлено 14:52: Политическая партия "Европейская солидарность" выбрала своим лидером бывшего президента Украины Петра Порошенко. Решение было принято на съезде 31 мая.

Порошенко сказал, что считает честью возглавить политическую силу, которая "пять лет не боялась взять на себя очень тяжелый крест - ответственность за спасение страны, оказавшейся на краю пропасти".

Напомним, 30 мая Порошенко вступил в свою обновленную партию – главой штаба стал Березенко, которому вменяют организацию предвыборных «сеток».