С Путиным можно договориться, а если нет, то объявим настоящую войну, - бизнес-партнер Зеленского

Бывший бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского, совладелец студии «Квартал 95» Борис Шефир заявил, что «если сильно захотеть», то с властями РФ можно договориться о прекращении войны.

Об этом он заявил в интервью изданию «Детектор Медиа».

Во время интервью он настаивал на том, что высказывает свою личную позицию.

- У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший Президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход. - А власть РФ вы не учитываете? - Если мы сильно захотим, то мы с ними договоримся, - говорит Шефир.

- Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин – маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться. А если нет, то будем объявлять настоящую войну. А то что это такое: одной рукой воюем, а другой рукой торгуем? Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив, - отметил бизнес-партнер Зеленского.

При этом он добавил, что сейчас не дает советы Зеленскому:

- Не имею возможности, я же его сейчас не вижу, - отметил Шефир.

Напомним, что брат Бориса Шефира Сергей стал первым помощником президента Украины Владимира Зеленского.