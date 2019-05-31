Бизнес-партнер Зеленского выступил против языковых квот – он надеется, что для «Квартала 95» откроется российский рынок

Бывший бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского, совладелец студии «Квартал 95» Борис Шефир выступил против квот, которые дают преференции украинскому языку.

Об этом он заявил в интервью изданию «Детектор Медиа».

Во время выборов Борис Шефир писал предвыборную программу и помогал Зеленскому составлять речи. Во время интервью он настаивал на том, что высказывает свою личную позицию.

- Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется. Долго объяснять, но самый большой удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству. В России тысячи кинотеатров, кроме России есть Казахстан, Беларусь, все постсоветские страны… Но если бы нам внутри Украины разрешили производить на русском, мы бы могли торговать с Россией этой продукцией. Запреты – это искусственная и гадкая штука.

- Квоты и запреты – это плохо. Любые. Это противоречит Конституции Украины. Статью 10, где идет речь о государственном языке, всегда цитируют наполовину. Вторая часть статьи говорит о том, что региональные языки и русский (отдельно выделенный) государство поддерживает и развивает. Квоты – это не развитие, это подавление языка. Конечно, украинский язык нужно поддерживать и развивать. Но не методом квотирования, а, например, какими-то преференциям, например, в налогообложении. Украинский язык должен стать модным. А производство на украинском – коммерчески привлекательным, - сказал Шефир.

Он высказал предложение освободить производство украиноязычных фильмов от налогов и уменьшить долю прибыли, которую забирают кинотеатры.

- Смотрите, заработали мы на фильме в прокате 75 миллионов. Половину дохода забирают кинотеатры, 11 % - дистрибьюторы. Также я должен заплатить налоги. Но ведь можно украиноязычные фильмы освободить от всего этого. Пускай кинотеатры забирают 10%, и не будет налога. Тогда украинский фильм станет дешевле на 40%. При средней стоимости фильма 1,5 миллиона долларов украиноязычный фильм будет стоить 800 тысяч долларов. И производители сами захотят снимать украинское кино… Так же и с книгами. Зачем запрещать? Можно же украиноязычные книги освободить от налога, а на русскоязычные – повысить. Но не запрещать.

- Просто сейчас не нужно теребить проблему языка, она делит общество. Вначале нужно войну остановить, а потом решать другие задачи, - отметил Шефир.

По его словам, Россия может предложить его бизнесу большие деньги.

- Также есть амбиции на проекты, которые невозможны без российского рынка. Мы ранее поднимались за счет российского рынка. Вы знаете, еще до войны мейджоры хотели построить студию для всего рынка бывших стран СНГ и выбрали нас: «Вы отвечаете международным стандартам». Мы шли к заключению договора, и речь шла о вливании сотен миллионов долларов, все бы ездили к нам снимать.

- Мы производим в своих интересах. Мы на них зарабатываем. Знаете, сколько стоит серия одной четырехсерийки? 40-50 тысяч долларов – средняя цена по Украине, которую готов платить любой канал. Некоторые вообще ставят 20 тысяч. А российский канал платит 200 тысяч. Вы понимаете, насколько будет отличаться качество? Я снял за 200 тысяч, продал – и эти деньги пришли в страну… Я их трачу здесь. И я еще заплачу налоги, устрою на работу 2,5 тысячи человек (столько у нас сейчас работает), - сказал Шефир.

По его словам, нужно 10-15 лет для входа на другие рынки.

- Понимаете, без дополнительного соседнего рынка мы можем скатиться на местечковый уровень телевидения. А не хочется. Мы же умеем лучше, и мы доказали это. А сейчас снимать за 15 тысяч серию неинтересно.

- Я ожидаю пересмотра квот. 90% - это много. Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны.

- Также хочу, чтобы власть мне профинансировала «Майданс». Просто я уверен в гениальности этого проекта. А так у нас достаточно хорошая ситуация. Несколько холдингов конкурируют и создают хорошие вещи. Но без российского рынка мы будем деградировать, - отметил Шефир.

Напомним, что брат Бориса Шефира Сергей стал первым помощником президента Украины Владимира Зеленского. В Администрации Президента ранее заявляли, что позиция Шефира не совпадает с позицией Зеленского и АП.