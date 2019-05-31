На Ровенщине нашли 19 останков жертв захоронения НКВД

В городе Дубно в Ровенской области на территории бывшей тюрьмы нашли 19 человеческих останков жертв захоронения НКВД.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на антрополога Института археологии Национальной академии наук Ольгу Минейко.

Отмечается, что на этом месте проходили захоронения более 400 заключенных, которых жестоко убили НКВД в конце июня 1941 года.

На месте где обнаружены останки, работает поисково-мемориальный центр «Судьба».

Из 19-ти найденных останков, археологи распознали 3 женщины. У четырех человек обнаружены пулевые ранения в голову. Человеческие останки были расположены аккуратно, это свидетельствует о том, что их не бросали в спешке и хаотично в ямы.

По предварительным оценкам, в этих жертв целились не впритык.

Кроме этого, во время раскопок были найдены вещи заключенных: сапоги, расческа, пуговицы.

«Человеческие останки, которые мы обнаружили, с согнутыми руками и ногами, что свидетельствует о сроке осуществления захоронения до 3 дней после расстрела. После исследований мы сможем узнать, как питались заключенные, какого роста были, какого телосложения, чем занимались до заключения, по костям можем установить к какой этничности принадлежал тот или иной человек.», - сказала антрополог Ольга Минейко.

Отмечается, что поисковые работы на территории бывшей тюрьмы начались в марте этого года.

Напомним, что ранее возле Николаева местные жители нашли человеческие останки. Как выяснилось позже, найденные останки могли находиться там со времен Второй мировой войны.