В Генштабе ВСУ провели новые назначения – скандального генерала Назарова лишили полномочий

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины 30 мая состоялись первые кадровые решения.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Первым заместителем начальника Генерального штаба назначен генерал-лейтенант Сергей Корнийчук.

«В Генштабе было два первых заместителя – Виктор Назаров снят с занимаемой должности. Свою должность сохранил первый заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Игорь Колесник, но его полномочия несколько ограничены. Полномочия Назарова и такие направления полномочий Колесника как логистика, тыл и вооружение переданы под контроль Корнийчука», - сообщил Бутусов.

Корнийчуку 53 года, он закончил Хмельницкое артиллерийское училище, служил в Группе советских войск в Германии, вернулся в Украину из РФ сразу после распада СССР, командовал 11-й артиллерийской бригадой ВСУ, в 2014-15 годах был начальником Вооружения ВСУ, затем стал 1-м заместителем главного инспектора Минобороны Хомчака. Оба генеральских звания Корнийчук получил во время войны.

Начальником Главного оперативного управления (ГОУ) назначен генерал-лейтенант Виктор Бокий.

«Бокий уже занимал ранее этот пост, но фактически контроль за ГОУ сохранял и.о. первого заместителя начальника Генштаба Виктор Назаров, который одновременно был по штату заместителем начальника ГОУ. Фактически Назаров был ключевой фигурой в управлении армией. Сейчас Назаров снят с должности и.о. первого заместителя начальника Генштаба, сейчас он занимает штатную должность заместителя начальника ГОУ», - пояснил Бутусов.

Начальником управления боевой подготовки назначен полковник Алексей Таран, который раньше уже был и.о. данного управления. По словам Бутусова, назначения не являются революционными, это упорядочивание структуры управления после снятия Назарова.

Напомним, что 14 июня 2014 года на территории Луганской области боевики сбили Ил-76МД. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все они погибли. В марте 2017 года в связи с этой трагедией суд приговорил генерала Виктора Назарова к семи годам тюрьмы. Назаров как тогдашний руководитель штаба АТО был обязан осуществлять управление воинскими частями, привлеченными к операции, анализировать информацию и прогнозировать возможные действия террористов на Донбассе, однако, вступая в должность, небрежно отнесся к исполнению своих служебных обязанностей. Кроме того, в акте указано, что Назаров точно знал о размещении на аэродроме Луганска групп боевиков, вооруженных ПЗРК, то есть «осознавал, что полет самолетов на указанный аэродром будет осуществляться на территорию противника» и был проинформирован о террористической угрозе. Назаров подал апелляцию на приговор и остался на свободе.