«Несмотря на радужные заявления, добыча газа не растет»: Президент Зеленский провел совещание с членами СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Глава государства напомнил, что позавчера он посетил шахту «Лесная» в Львовской области, где погибли два горняка, и выразил соболезнования родным и близким погибших.

– Два года назад погибли 8 горняков на шахте «Степная» ГП «Львовуголь». Недавно погибли 17 шахтеров на шахте «Схидкарбон» возле Луганска. Это все наши люди. Проблемы в угольной отрасли имеют общие корни, где бы они ни возникали, - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что за последнюю неделю он побывал в двух местах, где гибнут украинцы.

– Если на фронте убивают пули и снаряды, то в тылу - безответственность, бесхозяйственность и коррупция, - подчеркнул Владимир Зеленский.

Сегодня проблематику энергетики обсудили в формате совещания, а через две недели будут приняты соответствующие решения.

– Цена вопроса очень велика - безопасность и благосостояние наших людей, - отметил Президент.

Владимир Зеленский констатировал, что в течение 2014-2018 годов добыча угля государственными предприятиями Украины уменьшилась на 47%. Украинская экономика критически зависит от импорта энергоносителей, и очень мало сделано для их получения из различных источников.

– Несмотря на радужные заявления, добыча газа не растет. Завтра - лето, но зима близко. И уже следует готовиться к отопительному сезону, - подчеркнул Президент.

Глава государства напомнил, что одним из обязательств Украины перед Европейским Союзом является реформирование энергетической сферы, и ключевым здесь является демонополизация энергетических рынков. С 1 июля должен заработать очередной этап рынка электроэнергии.

– Но в условиях сплошной монополизации могут возникнуть риски и для производителей, и для потребителей, и для экономики Украины в целом. Об этом нас предупреждают международные партнеры, - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, 29 мая, на шахте «Лесная» ГП «Львовуголь» в селе Селец Сокальского района Львовской области произошел обвал породы, погибли два горняка. В тот же день на место аварии приехалПрезидент Украины Владимир Зеленский.