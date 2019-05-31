Я надеюсь, я получу решение: Глава Николаевской ОГА заявил, что ждет указ о собственной отставке

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко заявил, что ждет решения о своей отставке.

Об этом он сказал 31 мая, в пятницу, в ходе встречи с представителями местного самоуправления и чиновниками, сообщает «Преступности.НЕТ».

По его словам, Президент Украины Владимир Зеленский сейчас занимается формированием своей команды, чему он не мешает, ожидая указа о своей отставке.

— Так построено украинское законодательство, что Президент Украины формирует свою команду. Я не имею права мешать. Я обратился с заявлением к Президенту Украины, в Кабинет Министров Украины о своей отставке, о своем увольнении по согласованию сторон об увольнении по собственному желанию. Я надеюсь, что за определенное время я получу решение, получу указ по этому поводу, - сказал Алексей Савченко.

Напомним, 22 апреля Алексей Савченко заявил, что уходит в отставку.