Генпрокурора Луценко не пригласили на первое совещание СНБО при Зеленском

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Генерального прокурора Украины Юрия Луценко не пригласили на совещание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

«Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности. Судя по фото участников, на первое заседание СНБО при участии президента Зеленского были приглашены все члены Совета нацбезопасности, кроме генерального прокурора Юрия Луценко. Проверила – из состава СНБО Луценко не исключен», - сообщила Сарган.

Напомним, что ранее Зеленский утвердил новый состав Совета по национальной безопасности и обороны, в который ввел своих соратников. 

Вадим Богданов

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