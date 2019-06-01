В США планируют предоставить Украине статус главного союзника

В Палате представителей Конгресса США представили законопроект, который предусматривает усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение военной помощи и предоставлении нашему государству статуса главного военно-политического союзника США.

Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

«Законопроект предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период от времени приобретения данным документом в силу до вступления нашего государства в Североатлантический альянс. Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонных средств», - говорится в сообщении диппредставительства.



Стоит отметить, что в 2014 году предоставление такого статуса Украине добивался тогдашний президент Петр Порошенко, однако его американский коллега Барак Обама несмотря на решение комитета Сената отказал. На сегодня такой статус имеют по крайней мере 15 стран.

Кроме того, как сообщает посольство, проект закона «О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности» направлен на усиление обороноспособности нашего государства, в том числе путем передачи вооружений, продажи летальных оборонительных средств ВСУ, а также укрепления способности Украины противостоять российским кибератакам. Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами.

Соавторами законопроекта выступили руководители Комитета по иностранным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол, а также председатель и сопредседатель Подкомитета по Европе, Евразии, энергетики и окружающей среды данного Комитета, демократ Вилиам Китинг и республиканец Адам Кинзингер.

«Высоко ценим крепкую двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины в Конгрессе США. Представленный законопроект считаем новым важным шагом, направленным на углубление украинско-американского стратегического партнерства в борьбе с российской агрессией», - заявили в посольстве Украины в США.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине летальное оружие в рамках принятого Конгрессом США финансирования или в рамках прямых закупок Киевом.