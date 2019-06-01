В США назвали пять возможных санкции против «Северного потока-2»

Сенаторы США подготовили законопроект, которым предлагается ввести пять видов санкций против компаний, задействованных в реализации Северного потока-2.

Соответствующий документ опубликован на сайте Конгресса США.

В частности проектом закона предлагается ввести санкции против тех иностранных компаний, кто предоставляет услуги страхования судам-укладчикам газопровода.

Авторами законопроекта выступили сенаторы Джин Шахин, Тед Круз, Том Коттон и Джон Баррассо. Среди предложенных ими ограничений:

- отказ в выдаче лицензий на экспорт товаров или технологий;

- отказ от страхования или продления кредита;

- запрет на год предоставление займов на сумму, превышающую $10 миллионов;

- отказ в заключении госконтрактов;

- запрет на работу с федеральными средствами или госдолгом США в качестве основного дилера.

Кроме того, в качестве меры наказания предлагается высылать сотрудников компаний-нарушителей из страны.

Северный поток-2 хотят пустить в обход транзитных государств - Украины, Беларуси, Польши через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Единственным акционером Северного потока-2 является российский Газпром. Партнеры монополиста - немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) - обещали профинансировать 50% проекта.

Напомним, ранее Министерство финансов сообщало, что Украина потеряет до 3% ВВП из-за «Северного потока-2».