Президент Зеленский вернул Кулебу на должность уполномоченного по правам детей, которого ранее уволил Порошенко

Президент Владимир Зеленский снова назначил Николая Кулебу на должность уполномоченного президента по правам ребенка.

Соответствующий указ от 1 июня обнародован на сайте Президента.

«Назначить Кулебу Николая Николаевича уполномоченным президента Украины по правам ребенка», - говорится в тексте.

Как известно, Кулеба занимал должность уполномоченного президента по правам ребенка с 18 декабря 2014 года.

Напомним, что 19 мая, Петр Порошенко будучи Президентом Украины уволил Николая Кулебу с должности уполномоченного Президента Украины по правам ребенка.