Президент Зеленский вернул Кулебу на должность уполномоченного по правам детей, которого ранее уволил Порошенко

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Президент Владимир Зеленский снова назначил Николая Кулебу на должность уполномоченного президента по правам ребенка.

Соответствующий указ от 1 июня обнародован на сайте Президента.

«Назначить Кулебу Николая Николаевича уполномоченным президента Украины по правам ребенка», - говорится в тексте.

Как известно, Кулеба занимал должность уполномоченного президента по правам ребенка с 18 декабря 2014 года.

Напомним, что 19 мая, Петр Порошенко будучи Президентом Украины уволил Николая Кулебу с должности уполномоченного Президента Украины по правам ребенка.

Julia Davudenko

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