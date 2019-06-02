«Они профинансировали этот митинг», - Савченко заявил, что протест «Степового» был организовал экс-руководством

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко заявил, что митинг работников ГПП «Степовое» был специально организован экс-руководством предприятия, на которое заведено уголовное дело.

Об этом он сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что в пятницу, 31 мая, под зданием Николаевской прокуратуры митинговали сотрудники ГПП «Степовое» против того, что их намеренно доводят до банкротства, чтобы завладеть их активами и земельными участками. В частности, сотрудники заявили, что между ГПП «Степовое» и ООО «Нива Юг» подписаны фиктивные договора с применением залога будущего урожая, целью которых было создать большую задолженность госпредприятия перед частным предприятием. В свою очередь, «Нива Юг» подало иск в Хозяйственный суд Николаевской области касательно ГПП «Степовое» о взыскании 7 миллионов гривен. Сотрудники агропредприятия отмечают, что благодаря фиктивным договорам депутат облсовета от партии «Наш Край» Юрий Кормышкин создал коррупционную схему по увеличению своих посевных площадей.

По словам Алексея Савченко, митингующие вообще не имели никакого отношения к предприятию и до приезда так называемого куратора не знали, какая цель протеста.

— На предприятии работал Погорелов. До того человека, который выполнял обязанности. Все долги, которые получило предприятие, оно получило тогда, когда работал этот человек. Касательно этого человека возбуждено уголовное дело и он получил подозрение, вместе с этим человеком. Еще один человек, тоже там приняты материалы и будет решение. Сегодня они профинансировали этот митинг возле прокуратуры. Я направил туда своих помощников, которые пришли к тем людям, эти люди не знали, что им говорить, что им делать, они не являются сотрудниками этого предприятия, никакого отношения к предприятию они не имеют, объяснить они тоже ничего не смогли до тех пор, пока не приехал какой-то куратор, он привез им плакаты, они развернули эти плакаты и сказали: «Нам нужно тут постоять еще 20 минут». О чем говорить? – сказал Савченко.

Кроме того, Савченко отметил, что депутат Николаевского облсовета Юрий Кормышкин помог предприятию не обанкротиться.

— Тут не вопрос в Кормышкине, который помог и сделал все, что предприятие не в упадке, так же как и другие люди, и Фалько Дима и остальные, которые профинансировали, потому что, после того, как там Погорелов поработал и там были какие-то долги и там невозможно было работать, - добавил глава ОГА.

Напомним, что глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко обратился в правоохранительные органы после того, как журналист заявил о том, что, якобы глава Николаевской областной организации «Наш край» Юрий Кормышкин незаконно завладел землями. Однако вскоре следственный отдел Снигиревской полиции закрыл уголовное производство ввиду отсутствия состава преступления. В частности, Юрий Кормышкин призвал своих недоброжелателей не тратить время на поиск нарушений законодательства в аренде земли его предприятиями.