Глава МИД Франции приехал в Чернобыль и осмотрел саркофаг АЭС

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в рамках своего визита в Украину 1 июня посетил Чернобыль.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявила посол Франции в Украине Изабель Дюмон у себя в Twitter.

«Министр Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы констатировать завершение строительства Арки, которая отныне накрывает разрушенный реактор благодаря уникальным решениям французской инженерии Groupe Bouygues и VINCI», - написала Дюмон.

Во время визита в Украину глава МИД Франции также встречался с президентом Владимиром Зеленским.

Зеленский и Ле Дриан также обсудили ситуацию на Донбассе и усиления двустороннего сотрудничества, в частности в сфере экономики и промышленного производства.

Ранее сообщалось, что зона отчуждения в Чернобыле превратилась за последние тридцать лет после страшной ядерной аварии в заповедник, который кишит лосями, оленями и волками. Природа там процветает, несмотря на опасное соседство с ядерным реактором.