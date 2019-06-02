«Первое – нет причины, второе – нет тренда», - военный прокурор Матиос заявил, что не собирается уходить в отставку

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос не планирует досрочно уходить в отставку в связи со сменой власти.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «112 Украина».

По его словам, причин для его досрочного увольнения нет.

«Никогда не чувствовал себя на чемоданах, потому что первое: нет причины, второе - нет тренда, третье - военный устав», - сказал Матиос.

Он отметил, что у него военный контракт заключен до октября 2019 года.

«Я так понимаю, что война не закончится в той форме, в которой она есть. И будучи сознательным украинцем, наверное, придется продолжить контакт и служить дальше. А наличие военного контракта обязывает меня быть там, где есть, где назначен выполнять свою работу», - отметил Матиос.

При этом он добавил, что будет последним, кто уйдет, «оставив государственность на врагов».

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представление об увольнении двух министров и главы Службы безопасности Украины.

Как известно, во время инаугурации Зеленский заявил о необходимости отставки генпрокурора Юрия Луценко, главы СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака.

Ранее сообщалось, что 30 мая Верховная Рада провалила отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. За отставку премьера проголосовали 97 нардепов.