Мэр Лондона назвал «фашистской» риторику Трампа перед приездом в Великобританию

Риторика президента США Дональда Трампа перед его визитом в Великобританию напоминает риторику «фашистов ХХ века».

Об этом мэр Лондона Садик Хан написал в колонке для The Guardian, опубликованной 1 июня, сообщает «Гордон».



В числе претензий, которые Хан предъявил американскому президенту, – миграционная политика, которая способствует разделению на границе детей и их родителей; использование в качестве избирательной тактики ксенофобии и расизма, а также «сознательная и неоднократная» ложь перед публикой.



По словам мэра Лондона, сейчас Трамп, являясь представителем крайне правого политического толка, «бесстыдно пытается» вмешаться в политическую ситуацию в Великобритании. Хан поставил Трампа в один ряд с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, главой МВД Италии Маттео Сальвини и лидером «Национального фронта» Франции Марин Ле Пен, которые, как он считает, используют методы фашистов прошлого века.



3–5 июня глава Белого дома будет находиться в Великобритании с официальным визитом.

Напомним, Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что силы США останутся в северо-восточной Сирии, пока Турция не откажется от наступления на курдов.