Семь месяцев – это с запасом: Сенкевич надеется, что подрядчики закончат реконструкцию Соборной ко Дню города

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что подрядчики, занимающиеся реконструкцией Соборной площади, смогут закончить работы за три месяца – ко Дню города.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что утром в понедельник, 3 июня, в Николаеве на Соборной площади начали подготовку к реконструкции.

На уточняющий вопрос, успеют ли закончить реконструкцию к сентябрю, представитель фирмы отметил, что на проведение данных работ необходимо 7 месяцев, но добавил, что сегодня пройдет совещание с руководством города и чиновниками, которые выскажут свои рекомендации и пожелания.

По словам мэра, реконструкцию можно закончить за три месяца, если будет дальнейшее финансирование – в таком случае подрядчик готов работать в несколько смен.

— Я думаю, в ближайшее время мы дадим с подрядчиком более точную информацию по каждому направлению – когда будет запущен фонтан, когда будет сделано покрытие и так далее. В общем, действительно договор подписан, в проекте указано, что срок выполнения работ – семь месяцев, но на сегодняшний день договор подписан до 9-го сентября. То есть, День города у нас 14-го сентября, договор подписан до 9-го. У нас есть надежда, что, если финансирование будет нормальное, будет идти вовремя, то подрядчик готов работать в три смены. Кроме того, мы хотим установить вэб-камеры, чтобы жители Николаева смогли в онлайне контролировать процесс выполнения работ и мы, понимая график работ, который будет предоставлен, увидим, работаем мы в графике или отстаем, - сказал Александр Сенкевич.

На вопрос о том, заключен ли договор на семь месяцев «с запасом», Сенкевич ответил «да». Кроме того, городской голова ответил на претензии со стороны горожан, которые считают, что средства на реконструкцию площади лучше было бы распределить на другие нужды. По его словам, мост, о котором упоминают местные жители, не может быть профинансирован за счет бюджета города, а для того, чтобы ремонтировать дороги, необходимо сначала заняться ремонтом подземных коммуникаций.

— Если мы говорим о мосте, о котором уже все говорят на высшем уровне, эта проблема не может решиться за ту сумму денег и начать мост ремонтировать, чтоб продлить его на десять лет, мы тоже не можем. Необходимо выделить эти деньги из государственного бюджета, над чем мы сейчас работаем. То есть, порядка полутора миллиарда гривен. Это еще без дополнительных работ, организации понтонной переправы. Этих денег в Николаеве нет точно, и они не появятся. Что касается дорог, то сегодня чинить дороги без замены коммуникаций, что мы сейчас и делаем, тоже бессмысленно, - добавил Александр Сенкевич.

Также Сенкевич отметил, что, согласно проекту, газон с Соборной площади перенесут в Каштановый сквер.

Как известно, в 2017-ом году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади. В конце апреля 2018 года главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году, но для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.

В Николаевском городском совете обсудили варианты реконструкции площади Соборной и хотят на месте демонтированного памятника Ленину установить фонтан, на реализацию задуманного необходимо от 35 до 100 миллионов гривен.

В частности, в апреле текущего года Сенкевич пообещал реконструировать Соборную площадь к сентябрю 2019 года. Однако позже, городской голова Александр Сенкевич стал сомневаться, что реконструкцию Соборной площади удастся закончить до празднования Дня города в 2019 году.

На данный момент департамент ЖКХ подписал договор на реконструкцию Соборной площади с одесской фирмой-фигурантом расследований НАБУ. СОгласно подписанному документу работы должны быть выполнены до 9 сентября этого года.