«Что останется после нас?»: мэр Сенкевич уверен, что депутаты поддержат выделение дополнительных средств на реконструкцию Соборной

Николаевский городской голова Александр Сенкевич уверен, что депутаты выделят дополнительное финансирование на реконструкцию Соборной площади.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

По его словам, на сегодняшний день на реконструкцию выделено 35 миллионов гривен.

— Сегодня из бюджета выделено 35 миллионов на реконструкцию площади. Мы будем заниматься и дорогами, и менять трубы, которые мы меняем на сто лет, - сказал мэр.

Городской голова считает, что депутаты выделят дополнительное финансирование, от которого зависит, смогут ли подрядчики закончить работы.

— Я думаю, что, когда мы все вместе принимали с вами это решение на градсовете, собирали мнения и общественное мнение и у всех были положительные отзывы, сегодня, я не думаю, что будут сопротивляться депутаты, понимая, что у нас впереди 230 лет и уже завершается каденция наша, что останется после нас? – отметил Сенкевич.

Напомним, ранее Александр Сенкевич заявил, что подрядчики, занимающиеся реконструкцией Соборной площади, смогут закончить работы за три месяца – ко Дню города.

Как известно, в 2017-ом году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади. В конце апреля 2018 года главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году, но для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.

В Николаевском городском совете обсудили варианты реконструкции площади Соборной и хотят на месте демонтированного памятника Ленину установить фонтан, на реализацию задуманного необходимо от 35 до 100 миллионов гривен.

В частности, в апреле текущего года Сенкевич пообещал реконструировать Соборную площадь к сентябрю 2019 года. Однако позже, городской голова Александр Сенкевич стал сомневаться, что реконструкцию Соборной площади удастся закончить до празднования Дня города в 2019 году.

На данный момент департамент ЖКХ подписал договор на реконструкцию Соборной площади с одесской фирмой-фигурантом расследований НАБУ. СОгласно подписанному документу работы должны быть выполнены до 9 сентября этого года.