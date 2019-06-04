Нардепы отказались рассматривать законопроект Зеленского об импичменте Президента

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Верховная Рада Украины 4 июня не смогла включить в повестку дня законопроект №10340 об импичменте Президента, который внесен на рассмотрение народных депутатов  Главой государства Владимиром Зеленским.

Об этом свидетельствуют данные голосования нардепов.

За включение проекта закона №10340 «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)» и альтернативного к нему №10340-1 проголосовали лишь 110 депутатов.

Нардепы из Николаевщины голосовали следующим образом: Артем Ильюк воздержался, Александр Жолобецкий, Аркадий Корнацкий, Андрей Вадатурский, Тарас Креминь, Игорь Бриченко и Давид Макарьян не голосовали, Иван Савка был «за», Вадим Пидберезняк, и Александр Ливик отсутствовали

Напомним, что Владимир Зеленский внес этот законопроект в Раду 29 мая. 

Тарас Леонтян

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