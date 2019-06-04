Соратник Янишевской, связанный с АП времен Порошенко, будет представлять партию Вакарчука в Николаевской области

Александр Максименко стал координатором партии певца Святослава Вакарчука «Голос» в Николаевской области.

Об этом сообщила пресс-служба общественной сети «ОПОРА».

Как известно, Александр Максименко является соратником экс-заместителя председателя Николаевской облгосадминистрации Оксаны Янишевской, которая работала при руководстве Вадима Мерикова. Также Максименко ранее был директором издания «НикВести», подконтрольного Вадиму Мерикову и Оксане Янишевской. Стоит отметить, что перед выборами Президента-2019 Вадим Мериков посещал съезды Петра Порошенко. Как стало известно «Преступности.НЕТ», еще одна соратница Янишевской Александра Финькова является кандидатом в народные депутаты от партии Порошенко «Европейская солидарность».

В 2016 году Александра Максименко назначили на должность начальника управления по вопросам молодежи и туризма Николаевской облгосадминистрации, которое позже ликвидировали. В 2019 году его назначили главой Николаевской городской избирательной комиссии.

Кроме того, Александр Максименко является депутатом Вознесенского районного совета от партии «Наш край». Его связывают с деятельностью экс-депутата Николаевского городского совета Игната Коробко, который занимается технологическим управлением политпроектов «Наш край», а также руководил несколькими проектами руководства Администрации экс-президента Украины Петра Порошенко.