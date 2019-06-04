«Законодатель», который забыл о том, что он Законодатель

«Народний депутат має право законодавчої ініціативи, яке реалізується у формі внесення до Верховної Ради України: 1) законопроекту; 2) проекту постанови; 3) іншої законодавчої пропозиції» - пункт 1, статья 12 Закона Украины «Про статус народного депутата Украины».

В Украине право законодательной инициативы принадлежит трем субъектам – Президенту, Кабинету министров и депутатам Верховной Рады Украины, то есть каждому из 450-ти (сейчас меньше из-за отсутствия представителей от оккупированных РФ территорий), кто имеет статус народного депутата и восседает в украинском Парламенте. Последние могут разрабатывать законопроекты, подавать их на рассмотрение комитетов ВР, убеждать своих коллег в их целесообразности и, собственно, воплощать их в Законы Украины. Но иногда создается впечатление, что отдельные народные избранники забывают или вовсе не знают о таких вот своих полезных полномочиях, которые, к слову, являются их основными полномочиями.

Подтверждение подобным утверждениям можно было наблюдать на прошлой неделе в «исполнении» народного депутата Украины Вадима Пидберезняка, который в порыве стартовавшей предвыборной гонки решил сделать обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому по вопросу, который, если честно, мог бы решить и сам. При этом, видимо ради достижения большего PR-эффекта, делая свое заявление, народный депутат как «ширму» (извините за такое сравнение), решил использовать не кого-либо, а учителей.

Озвученное им обращение касалось серьезной темы – проблемы с несоответствием получаемого пенсионного обеспечения учителями, которые вышли на заслуженный отдых «по выслуге лет» и тех, кто получает пенсию «по достижению пенсионного возраста».

«Мы просим правительство рассмотреть данные вопросы и внести изменения в ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Учителя - это люди, которые готовят будущее нации. Не забывайте об этом», - написал Пидберезняк у себя на странице в Facebook, прикрепив видео своего обращения за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

На видео, кроме нардепа, к Президенту и депутатам обратилась одна из учителей из города Первомайска.

«Просим вас, уважаемый Президент, уважаемые депутаты, рассмотреть данный вопрос и внести в пункт четвертый статьи 42-й Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» в такой редакции: «Если пенсионер, который продолжал работать, наработал стаж, достаточный для вычисления пенсии соответственно части первой, статьи 28-й этого закона, по его заявлению проводится соответствующий пересчет пенсии, вне зависимости от того, сколько времени прошло после назначения пенсии и с учетом заработной платы за два предыдущих года», - заявила учитель.

Исходя из всего этого, вырисовывается весьма интересная картина – народный депутат обращается к новоизбранному Президенту с просьбой решить вопрос со внесением изменений в «пенсионный закон», хотя решение данного вопроса находится в его непосредственных полномочиях, как нардепа. Проще говоря, любой из народных депутатов, в том числе и Вадим Пидберезняк, могли и все еще могут самостоятельно подготовить нужные изменения и подать их на рассмотрение. А вот если провести их не получается, тогда уже «по накатанной» - просить/искать поддержки у народа/президента. А пока не сделан первый шаг, обращение ко главе государства выглядит не более чем попытка переложить на него ответственность или «хайпануть» на фамилии «Зеленский».

Кто-то может предположить, что народный депутат Пидберезняк просто не знает о том, что закрепленное за ним право законодательной инициативы позволяет самостоятельно предложить вышеуказанные изменения в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Поспешу сразу отвергнуть подобные предположения «доброжелателей» - уважаемый нардеп об этом знает, так как за свою каденцию, с 2015-го по 2019-й год Вадим Пидберезняк был одним из разработчиков 47 законопроектов, последний из них датируется девятым апреля.

В том числе и разработчиком изменений все в тот же Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», вот только не в части заботы об учителях-пенсионерах, а в части заботы о представителях «более важных профессий» - госслужащих, прокурорах, судьях, народных депутатах и их помощниках...

Откровенно говоря, я не знаю, объяснил ли уважаемый народный избранник педагогам из Первомайска, почему среди его законодательных инициатив нет той, на которой они настаивают. Что ему помешало разработать нужные изменения, зарегистрировать их в Верховной Раде и добиваться принятия? Ведь можно было выполнить «программу минимум» с формализацией изменений в закон, если уж так хочется показать в предвыборный период свою депутатскую заботу. Параллельно с этим, ничего бы не мешало и видео записывать, и громко говорить по данной теме на всех эфирах, но при этом держать в руках бумажку, в которой в графе «инициатор законопроекта» гордо стояла бы фамилия «Пидберезняк».

Конечно, можно предположить, что после брифинга в Верховной Раде народный депутат сразу же пошел и зарегистрировал в канцелярии Парламента озвученные изменения, оформленные в виде поправок к Закону. Все возможно, но информационный сервер Верховной Рады Украины все еще предательски молчит об этом. Может быть это все из-за того, что целевая направленность была несколько иная? А главная цель, похоже, достигнута – видео снято, текст написан, СМИ растиражировали, люди увидели. Остается вопрос - дошло ли обращение туда, куда его направляли и будет ли конечный результат?

А так ли это уже важно?