У Зеленского готовят реформирование СБУ, чтобы избавить ведомство от несвойственных функций

Руслан Рябошапка В Администрации Президента ожидают, что Верховная Рада Украины сможет рассмотреть уже наработанный законопроект о реформе Службы безопасности Украины, которым в частности предусматривается ликвидация Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (так называемое управление «К») спецслужбы.

Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка во время брифинга, передает ТСН.

«Поскольку есть несколько законов, которые предусматривают его как структурную единицу СБУ. В любом случае необходимо вносить изменения в закон, но есть ли смысл делать это в виде новой редакции закона. В 2018 году был принят закон «О национальной безопасности», согласно этому закону мы должны принять новый закон о СБУ. Этот закон должен предусматривать, кроме лишения СБУ как спецслужбы несвойственных функций, например, расследование преступлений, возможно кроме некоторых, таких как терроризм или преступления в сфере безопасности и обороны, а также он должен предусматривать усиление гражданского контроля, в частности, введение парламентского контроля за спецслужбой», – подчеркнул он.

По словам Рябошапки, новая редакция закона была разработана в СБУ ранее.

«Сейчас пришел новый и.о. главы СБУ. Необходимо отработать этот документ и входить в парламент новой редакции закона о СБУ», – добавил заместитель главы АП.

Кроме этого он пояснил, что ключевой причиной для ликвидации управления «К» являются его противоправные действия.

«Проблема не в том, что функции пересекаются (с налоговой полицией, – прим.ред.), а в том, что Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью занималось не всегда тем, чем должно было. Я сам лично знаю много жалоб: и от бизнеса, и от частных лиц – на то, что Главное управление не занималось защитой бизнеса, а тем, что зарабатывали на этом бизнесе. Это же можно сказать про некоторые другие структурные подразделения СБУ, поэтому это проблема комплексная, ее надо решать системно. Не только относительно Главного управления по борьбе с коррупцией, но и некоторых других, например, Главного управления по контролю контрразведывательной защиты экономики», – резюмировал Рябошапка.

Напомним, что 23 мая в представительстве Евросоюза в Украине заявили, что функции Службы безопасности должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны.

3 июня Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от СБУ в течение двух недель продемонстрировать первые результаты работы, отметив важность борьбы с контрабандой. Первый заместитель главы СБУ Иван Баканов, который исполняет обязанности главы спецслужбы, после этого заявил, что «больше не будет никаких «крышующих», никаких «смотрящих».

Также напомним, как ранее в Николаеве ЧП «Захід» заявило, что его работу заблокировали «по указке СБУ, без оснований», из-за чего предприятие несёт убытки. В компании заявили, что уже «не первый день сталкиваются с шантажом со стороны сотрудников николаевских СБУ и таможни». В УСБУ Николаевщины назвали безосновательными претензии логистической компании. 17 апреля представители «Захід» во время пресс-конференции заявили, что в результате давления местного управления СБУ и таможни их фирма понесла убытки на 5 миллионов гривен.

Стоит напомнить о еще одной аналогичной ситуации в Николаевской области. 1 марта сотрудники СБУ и полиции пришли с обыском на солнечную электростанцию фирмы «Восход Солар» в Березанке, которая принадлежит китайской госкорпорации CNBM. В компании заявили, что уголовное производство против них – это попытка криминализировать хозяйственный спор между «Восход Солар» в пользу «ФК «Веста». Также сообщалось, что китайская госкорпорация не будет инвестировать в Украину из-за рейдерства их СЭС на Николаевщине с помощью СБУ.

Отметим, в феврале этого года в Николаеве СБУ устроила облаву на легальный покер-клуб. Во время облавы силовики изъяли мебель и фишки, хотя суд дал разрешение на компьютеры и документы о деятельности казино.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года Верховная Рада приняла закон о противодействии необоснованному давлению правоохранительных органов на украинские предприятия, который неофициально назвали «маски-шоу – стоп». 1 декабря его подписал Президент Украины.

Стоит отметить, что заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в комментарии «Цензор.НЕТ» ранее раскритиковал Службу безопасности Украины, заявив, что СБУ как разведывательная служба не должна заниматься экономическими и коррупционными преступлениями.