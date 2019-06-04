ЦИК зарегистрировала нардепа-николаевца от БПП Хланя кандидатом на парламентские выборы – он пойдет самовыдвиженцем

фото: Facebook Сергея Хланя Народный депутат Украины от Херсонской области, уроженец Снигиревки Сергей Хлань идет на внеочередные выборы в Верховную Раду, но не от партии «Блок Петра Порошенко», которую представлял ранее, а самовыдвиженцем.

Об этом свидетельствует информация на сайте Центральной избирательной комиссии.

У себя на странице в Facebook депутат объяснил свое решение пойти самовыдвиженцем тем, что не хочет зависеть от руководства партии.

«Да, я иду на выборы. Да, самовыдвиженцем. Ни одной партии. Реальная политика довольно неплохо учит - ты или в партии и зависишь от партийного руководства, или ты вне партии и отвечаешь перед своими избирателями. Поэтому я выбрал зависимость от людей. Я никогда не прятался, не отсиживался в Киеве, ежегодно проводил десятки встреч даже в отдаленных селах, о существовании которых мало кто догадывается в Киеве. Я всегда был рядом с людьми и смотрел им в глаза», - написал Хлань.

По словам нардепа, за время своей каденции он многое сделал. Также Хлань рассказал о будущих законопроектах, один из которых – объединение абонентов водоканалов для орошения земель, а также «законопроект под условным названием «Степь».

«Законопроект «Степь» позволит снизить тарифы на электроэнергию в нашем регионе, потому что в селах нет ни газа, ни дров для отопления зимой, а уголь слишком дорого. Этот законопроект предусматривает предоставление Херсонщине особого статуса степного региона с льготами на электроэнергию. Это действительно важный законопроект, который родился именно после общения с реальными людьми в каждом (!) селе округа!» – добавил Сергей Хлань.

Также нардеп высказал подозрения, что люди, желающие приватизировать мелиоративную систему, захотят «убрать его с дороги».

Стоит отметить, что ранее нардеп Сергей Хлань пытался ударить палкой колбасы депутата райсовета Херсонщины. Кроме того, его сын хвастался в соцсетях люксовыми авто и особняком в николаевском «Царском селе».

Кроме того, Сергей Хлань с коллегами, депутатами-аграрниками подготовили обращение в Конституционный суд Украины относительно отмены Переходных положений к Земельному кодексу, которыми регламентируется мораторий на продажу земли.