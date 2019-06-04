Конституционный Суд определился, когда рассмотрит законность указа Президента Зеленского о роспуске ВР и назначении перевыборов

Большая палата Конституционного Суда Украины 4 июня решила, что рассмотрит иск 62 народных депутатов на указ Президента Украины о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в Верховную Раду 11 июня.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Конституционного Суда Украины и правового мониторинга.

«Большая палата Конституционного Суда Украины на своем заседании рассмотрела вопрос об определении формы конституционного производства по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов». Большой палатой Конституционного Суда Украины принято Постановление о рассмотрении этого дела в форме устного производства. Кроме того, в соответствии со статьей 75 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» Большая палата Конституционного Суда Украины признала конституционное производство этого дела неотложным», – говорится в сообщении.

В КСУ отметили, что открытая часть пленарного заседания по рассмотрению дела относительно конституционности вышеупомянутого указа Президента Украины Зеленского состоится 11 июня в 10:00.

Как известно, на инаугурации 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и объявил досрочные выборы. 21 мая в Администрации Президента Украины состоялось заседание с представителями Верховной Рады и главами фракции относительно роспуска парламента. 22 мая нардепы отказались поддержать законопроекты Зеленского о смене избирательного законодательства и изменении закона о публичных закупках. 23 мая указ Президента Зеленского о роспуске Рады и внеочередных парламентских выборах вступил в силу.

24 мая в Украине стартовала избирательная кампания внеочередных выборов в Верховную Раду.