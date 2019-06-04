«Донбасс, Минские договоренности и российские паспорта»: Зеленский провел первую заграничную встречу в Брюсселе с Юнкером и генсеком НАТО

Во вторник, 4 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Брюсселе с Президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, на которой они обсудили Трехстороннюю контактную группу и подняли вопрос российской агрессии на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте главы украинского государства.

Встреча лидеров проходила в рамках первого официального визита главы Украины в Брюссель.

Отмечается, что для журналистов была открыта только церемония рукопожатия Президентов. Затем лидеры провели встречу тет-а-тет.

- У меня есть новый друг, - сказал Юнкер, отвечая на вопрос одного из журналистов, не унывает он по своим старым другом Петром Порошенко, сообщает «Украинская правда».

- Новый друг лучше старого, - заявил в свою очередь Владимир Зеленский.

Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак примет участие в заседании Трехсторонней контактной группы, на котором будет озвучено новые предложения украинской стороны, заявил Президент Владимир Зеленский в Брюсселе на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, пишет УП.

- Начальник Генерального штаба будет работать согласно украинской доктрине. Завтра состоится первая встреча в Минском формате, он будет находиться на этой встрече, - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, как изменится политика Украины с изменением военного руководства.

- Там будут определенные предложения по поводу возвращения к «Минским». Во-первых: прекращение огня (мы хотим все закончить), обмен пленных и очень много пунктов, - добавил Президент.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс положительно оценил намерения Президента Украины Владимира Зеленского мирно завершить конфликт на востоке Украины.

- Мы обсудили ситуацию на востоке Украины. В частности, раздачу российских паспортов гражданам Украины. Это последний шаг в серии дестабилизирующих действий России в отношении Украины. Это шаг в правильном направлении, - сказал Столтенберг.

Он добавил, что ожидает, что на заседании комиссии Украина-НАТО Зеленский представит свою оценку последних событий на Донбассе.

- Мы ценим намерения президента мирным способом решить конфликт, - сказал генсек.

Также генсек приветствовал решение Морского трибунала ООН, который обязал Россию освободить украинских моряков, захваченных в ноябре.