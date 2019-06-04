Зеленский заявил, что не будет на стороне Коломойского в вопросе «Приватбанка»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается быть на стороне бывших владельцев «Приватбанка», т.е. олигарха Игоря Коломойского, в тяжбах вокруг этого банка.

Об этом сообщили в Администрации Президента Украины.

«Что касается «Приватбанка», я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне», - заявил Зеленский на встрече с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом.

«Что касается дефолта – это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией», - цитирует администрация слова Зеленского.

Напомним, ранее олигарх Коломойский заявил, что Украина должна объявить дефолт.