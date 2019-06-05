Гройсман ведет «Украинскую стратегию» в Раду, чтобы изменить систему принятия решений

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что Верховной Раде необходима системная перезагрузка, которая позволит изменить систему принятия решений. Именно с этой целью он ведет на парламентские выборы новосозданную политическую партию «Украинская стратегия».

Такой вывод можно сделать из ряда его последних выступлений.

На качественном переформатировании парламента Гройсман делал акцент уже давно, обратил на это внимание он и после президентских выборов.

– На долю коалиции выпало принятия непростых решений. Тогда выбор был такой: либо принимать решения, которые обеспечат стабильность, которые изменят старую систему, либо отказаться от ответственности и перейти в оппозицию. Решение было принято ответственно. И теперь встал вопрос – а что дальше? Мы должны изменить систему принятия решений. Мы должны быть быстрыми, мобильными и максимально качественными. Нельзя тратить годы на один закон. Повестка дня, которую мы должны определить на перспективу, должна быть реалистичной, сильной и способной ускорить процессы, которые происходят в государстве, – заявил премьер-министр, выступая в Раде.

В связи с этим, по его словам, и была создана политическая партия «Украинская стратегия», которая объединит вокруг себя молодых и профессиональных украинцев, у которых есть видение развития Украины и понимание механизмов, как этого достичь. При этом, по словам Владимира Гройсмана, эта политсила будет идти на парламентские выборы самостоятельно. Говоря о возможном объединении с политсилой Петра Порошенко «Европейская солидарность», премьер-министр в интервью телеканалу «Украина» отметил, что «такие предложения были, и многие политики говорили между собой о такой возможности».

– Я принял решение – я буду идти самостоятельно и это решение для меня является окончательным, – отметил премьер-министр. – Я считаю, что мы просто разные. Для меня участие в выборах – не просто желание участвовать в выборах. У меня четкий взгляд на то, что может сделать Украину и украинцев сильнее. И считаю, что эти шаги должны быть реализованы.

Кроме того, по мнению лидера «Украинской стратегии», Верховная Рада должна формироваться и работать по новым правилам. Гройсман выступил за системную перезагрузку парламента, которая позволит войти в состав нового парламента тем людям, которые смогут оздоровить украинскую политику, которые знают, что нужно сделать для успеха Украины, они будут молодые, но при этом опытные.

– Я считаю, что неприкосновенность украинского парламента и других чиновников – она ​​их разъедает изнутри, она позволяет расширять рамки и нарушать закон, за который все равно придется отвечать. Давайте сейчас примем решение и снимем неприкосновенность. Я глубоко убежден в том, что это правильно, честно и достойно, – отметил он.

Однако, из-за противостояния парламента и Президента, новые изменения в избирательное законодательство не прошли, и поэтому выборы будут проходить по старой смешанной системе, что, по мнению политического эксперта, эксперта по децентрализации Александра Дудюка, будет и дальше вести украинское общество в тупик.

– «Мажоритарка» – это остаток советской системы, которая в своей массе подвержена коррупции. Начиная от подкупа местных элит, и заканчивая подкупом избирателей. Для развития общества – это тупиковый путь. От «мажоритарки» нужно отказаться в пользу партийных списков, где было бы рейтинговое голосование и люди могли бы выбирать представителей той или иной партии со списка. Но эта система в нынешних условиях работы избирательных комиссий и системы их организации работать не будет, потому что это будет колоссального размера бюллетень, который будет тяжело обработать. Поэтому следующим шагом должно быть внедрение электронной системы голосования, – отметил эксперт.

Кроме роспуска Верховной Рады Президент Зеленский потребовал отставки Кабмина. По мнению Гройсмана, следующим шагом должно быть внесение кандидатуры нового премьер-министра Президентом в Раду.

– Президент должен немедленно, я этого требую, немедленно внести кандидатуру нового премьер-министра, нового правительства и работать. В кратчайший срок... Когда Президент объявил, что правительство должно уйти в отставку, он очевидно знал, что с этим делать дальше, – заявлял Гройсман в интервью «Лига».

При этом, по мнению Дудюка, решение Гройсмана об отставке – это шаг сильного политика.

– Гройсман оставил после себя немало достижений и реформ, работающую стабильную экономику. И при этом важно не забывать, что Кабмин будет полноценно работать вплоть до назначения нового состава правительства, что позволит избежать кризиса, – резюмировал эксперт.

Но теперь ответственность за непростые переговоры с МВФ, за сдерживание тарифов, борьбу с монополистом «Нафтогазом» и недопущения дефолта ложится на Владимира Зеленского.

– Он своим заявлением взял на себя всю ответственность перед угрозами будущего, которые есть на повестке дня, – отметил Владимир Гройсман.

Тем временем, социологи показывают рост поддержки новосозданной политсилы «Украинская стратегия», за короткий период времени их рейтинг вырос с 0,9% до 2,9% -именно такой процент избирателей, которые уже определились со своим выбором готов проголосовать за новую партию Владимира Гройсмана.