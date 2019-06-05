«Готов подставить политическое плечо»: Лидер «УДАРА» Кличко предложил Саакашвили возглавить его партию и вместе пойти в Парламент

Лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко предложил бывшему президенту Грузии, экс-главе Одесской облгосадминистрации Михеилу Саакашвили возглавить его партию идти на выборы в Верховную Раду вместе.
Об этом Кличко сказал в видеообращении, которое 4 июня разместил на своей странице в Facebook.
Виталий Кличко заявил, что УДАР идет на досрочные парламентские выборы. Политик отметил, что он готов остаться лидером партии, а Саакашвили предложил стать ее председателем.
«Я готов подставить политическое плечо. Убежден, такой наш союз способен удвоить усилия ради преобразований в стране. У нас есть совместный план изменений, есть люди, которые могут их претворить в жизнь», – отметил Кличко.
Он сообщил, что ознакомился с обращением Саакашвили. Тот сетовал в Facebook, что его партии «Рух нових сил» Минюст отказал в регистрации, и просил дружественных политиков о поддержке.
Также Кличко сказал, что остается мэром Киева.
Напомним, бывший глава Одесской обладминистрации Михеил Саакашвили 29 мая получил удостоверение личности на возвращение в Украину.
Ранее сообщалось, что Михеил Саакашвили не сможет попасть в партийный список партии «Слуга народа» на досрочных выборах после длительного отсутствия в Украине.