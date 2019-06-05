Кабмин согласовал увольнение главы Николаевской ОГА Алексея Савченко

В среду, 5 июня, Кабинет министров Украины согласовал увольнение ряда глав областных государственных администраций.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания Кабмина.

В частности, Гройсман заявил, что сегодня же передадут этот список на согласование Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

— Мы сегодня подаем Президенту на увольнение ряд глав областных государственных администраций. И ожидаем, что Администрация президента вместе с Секретариатом Кабмина обработает механизмы отбора новых претендентов на должности глав ОГА, чтобы мы сработали достаточно оперативно. Потому что в областях должны быть управленцы, которые будут нести ответственность за регион в пределах своих полномочий. Мы как можно быстрее проведем все подготовительные работы, - заявил он.

По информации собеседника «Преступности.НЕТ» в Кабмине, в списке глав ОГА на увольнение, который Кабмин сегодня поддержал, есть и губернатор Николаевской области Алексей Савченко.

Отметим, что на своей странице Facebook он записал короткое видео со словами: «Полтора года ожиданий. Наконец-то!».

«Поражение - это только шаг, и шаг к чему-нибудь хорошему. Спасибо правительству 05. 05. 2019», - написал Савченко в своей истории.

Напомним, что после результатов второго тура президентских выборов, 22 мая, глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что подал в отставку. Позже на 31 мая глава Николаевской ОГА Алексей Савченко созывает расширенное рабочее совещание с руководителями органов местной власти и самоуправления. На котором вручил грамоты чиновникам горсовета и облсовета, а также поблагодарил всех за работу.

Первый заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Вячеслав Бонь заявил, что уйдет с должности, потому что не хочет работать с новоизбранным Президентом Украины.

При этом, заместители главы Николаевской областной государственной администрации Валентин Гайдаржи и Александр Трайтли еще не решили, какие у них будут планы, после того, как Президент Украины Владимир Зеленский назначит нового главу ОГА.