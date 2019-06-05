Партия «Слуга народа» продолжает наращивать рейтинги, а наименьшие симпатии вызывают партии Порошенко, Тимошенко и Ляшко, – опрос

Лидером электоральных симпатий среди политических сил остается партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

При этом партия «Слуга народа» единственная, которая активно продолжает увеличивать свой рейтинг. Кроме того, наблюдается рост симпатий к партии «Голос» певца Святослава Вакарчука.

Также преодолевают пятипроцентный барьер для прохождения в парламент «Оппозиционная платформа - За жизнь» (10,7%), «Европейская Солидарность» (7,8%), «Батьківщина» (6,9%) и партия «Голос» (5,6% ). Партию «Сила и честь» готовы поддержать 4,3%, «Гражданскую позицию» – 3,0%, «Радикальную партию» – 2,4%. Рейтинг других политических сил – менее 2%.

Антирейтинг партий возглавляет «Европейская Солидарность». За нее ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 52% избирателей. Вслед за ней идут партии «Батькiвщина» – 27,8%, «Радикальная партия» – 25,6%, «Оппозиционная платформа» – 24,6%, «Оппозиционный блок» – 22%, «Народный фронт» – 20,6%.

47% опрошенных отметили, что главным мотивом, которым они будут руководствоваться при выборе политической силы во время голосования, будет способность партии принести изменения в стране. Еще 30% сказали, что будут голосовать, исходя из способности политической силы навести порядок в стране. Каждый пятый сказал, что мотивируется тем, что в политической силе есть много новых лиц, или же ее представители способны побороть коррупцию. Для 14-15% главными мотивами является то, что партия выступает за социальную справедливость и имеет сильного лидера.

Опрос проходил методом личного интервью 2000 респондентов от 18 лет и старше с 29 мая по 3 июня. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, что половина опрошенных социологами украинцев довольны деятельностью новоизбранного Президента Владимира Зеленского, 11% – противоположного мнения. А действия его предшественника Петра Порошенко 81% украинцев не одобряют.