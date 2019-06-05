Аваков заявил, что не уйдет в отставку из-за убийства мальчика в Переяславе

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не будет писать заявление об отставке из-за трагедии в Переяславе-Хмельницком.

Об этом он заявил в кулуарах правительства после заседания Кабмина, передает телеканал «112.ua».

Также Аваков не считает необходимой отставку главы Нацполиции Князева. Вопрос об отставке Авакову задавали дважды и первый раз он его проигнорировал, отметил только, что уволить его может Верховная Рада, если посчитает нужным. Немного позже журналисты спросили, не будет ли увольняться глава Нацполиции Сергей Князев, на что Аваков ответил:

- Я не считаю, что глава полиции Князев должен идти в отставку. Он хорошо работает и делает все, что от него зависит. - Вы заявление об отставке также не напишете? - Я тоже не напишу заявление об отставке. Но мою отставку в соответствующем порядке может рассмотреть этот парламент, или следующий, - ответил Аваков.

Как известно, 31 мая в Переяслав-Хмельницком пятилетний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Подозревают, что в ребенка стреляли двое полицейских, находившихся вне службы. Их задержали и суд поместил их под стражу. Полицейские во время случившегося были пьяны, по предварительным данным, они ранили ребенка, когда стреляли из ружья по банкам. Вечером 3 июня мальчик умер.