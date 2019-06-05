У жителя Николаевщины полиция изъяла винтовку времен Второй мировой

В Новой Одессе полиция изъяла у 58-летнего мужчины винтовку 1941 года выпуска, которую он незаконно хранил.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Винтовку нашли во время обыска. Мужчина хранил её за шкафом в одной из комнат своего частного домовладения. А на вопрос полиции о происхождении оружия он сообщил, что нашел винтовку на пустыре, отреставрировал и оставил себе. Также у мужчины нашли около полусотни патронов к автоматическому оружию калибра 5,45 и 7,62 мм. Изъятые оружие и боеприпасы направили на экспертизу.

Полиция начала уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»). Отметим, что это оружие, судя по всему, является самозарядной винтовкой Симонова.

Напомним, что ранее в Первомайске у местного жителя нашли четыре боевые гранаты.