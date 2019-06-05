Депутат Николаевского горсовета Репин заявил, что «Самопомощь» его выдвинула в нардепы

Депутат Николаевского городского совета от «Самопомощи» Александр Репин заявил, что областная организация политсилы выдвинула его кандидатом в народные депутаты.

Об этом Репин сообщил на своей странице в Facebook.

«Этот вопрос по кандидатуре был подтверждён единогласно. Я искренне признателен однопартийцам за рекомендацию на выдвижение. Это показатель огромного доверия с их стороны и моей огромной ответственности», - написал Репин.

По информации «Преступности.НЕТ», Репин намерен баллотироваться по мажоритарному округу №127 (Заводский район Николаева, Николаевский и Очаковский районы области). Сейчас нардепом от этого округа является Борис Козырь (БПП).

Напомним, что Репин является заместителем директора департамента ЖКХ Николаевского городского совета. В 2018 году Александр Репин подписал все договоры с компанией «Місто для людей - Миколаїв», которая выиграла конкурс на обслуживание многоквартирных домов. После этого его отстраняли от должности. Бывший директор департамента ЖКХ Андрей Палько заявил, что конкурс на управляющую компанию прошел с нарушениями и отметил, что Александр Репин не имел права самовольно подписывать договоры с управляющей компанией без утверждения исполкома. Также сообщалось, что Репин и Палько фигурировали в так называемом коррупционном деле Копейки.