Петиция об отставке главы МВД Авакова набрала необходимый минимум голосов

На сайте Президента Украины петиция об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова набрала необходимый для рассмотрения минимум голосов – 25 тысяч.

Петиция «О немедленном отстранении от выполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел Авакова» была опубликована 2 июня.

Отправить министра внутренних дел в отставку может Верховная Рада Украины. Для этого необходимо простое большинство - 226 народных депутатов.

Как известно, 31 мая в Переяслав-Хмельницком пятилетний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Подозревают, что в ребенка стреляли двое полицейских, находившихся вне службы. Их задержали и суд поместил их под стражу. Полицейские во время случившегося были пьяны, по предварительным данным, они ранили ребенка, когда стреляли из ружья по банкам. Вечером 3 июня мальчик умер.

Министр Аваков заявил, что в связи с трагедией не собирается уходить в отставку.