Верховная Рада приняла закон о следственных комиссиях с процедурой импичмента Президента

Верховная Рада в четверг, 6 июля, приняла во втором чтении и в целом законопроект о временных следственных комиссиях, в который перед финальным голосованием приняли раздел об импичменте.

За законопроект №1098 проголосовали 279 депутатов, сообщает «Левый берег».

Принятый закон гласит, что Верховная Рада создает специальную следственную комиссию согласно статье 111 Конституции Украины для проведения расследования обстоятельств о совершении Президентом Украины государственной измены или другого преступления.

Для инициирования импичмента и создания ССК необходим собрать не менее 300 подписей депутатов.

Законопроект прописывает полномочия ССК, а также условия для назначения специального прокурора и его полномочия.

Срок деятельности специальной следственной комиссии, уполномоченной на рассмотрение импичмента, составит 3 месяца. По истечению отведенного времени члены комиссии должны внести на рассмотрение вместе с выводами и предложениями проект постановления об обвинении Президента или проект постановления Верховной Рады Украины о прекращении процедуры импичмента.

Для устранения Президента Украины с поста в порядке импичмента необходим будет вывод Конституционного Суда Украины и Верховного Суда.

Напомним, что ранее Верховная Рада Украины 4 июня не смогла включить в повестку дня законопроект №10340 об импичменте Президента, который внесен на рассмотрение народных депутатов Главой государства Владимиром Зеленским.