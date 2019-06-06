Начальник киевской полиции, подавший в отставку после смерти ребенка, возглавил полицию в ООС

Бывший начальник киевской полиции, подавший в отставку в связи с убийством пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, был назначен главой полиции Операции Объединенных Сил.

Об этом сообщает на своей странице Facebook заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Сегодня с утра командующему ООС генералу Александру Сирському представил нового руководителя полицейских сил в зоне проведения операции объединенных сил, генерала Дмитрия Ценова. Это должность, на которой он должен быть в окопе, на каждом блокпосте.

В составе сил ООС на постоянной основе несут службу более тысячи сотрудников Национальной полиции Украины.

Основное задание – выявление террористов, изъятие оружия и взрывчатки, обеспечение общественного порядка», - написал на своей странице Вячеслав Аброськин.