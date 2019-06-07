В Дании парламентские выборы закончились почти как в сериале «Правительство» 2010 года

В Дании во время парламентских выборов в Фолькетинг победу одержали социал-демократы.

Об этом сообщает «Левый берег».

Избирком Дании подсчитал 100% бюллетеней и объявил предварительные результаты голосования. По данным подсчета голосов, левый оппозиционный блок получил 96 мест против 79 для правящей Либеральной партии и других политических сил.

Действующий премьер-министр страны Ларс Локке Расмуссен признал поражение и вскоре объявит об отставке. Новым премьер-министром Дании станет глава левоцентристской Социал-демократической партии Дании 41-летняя Метте Фредриксен.

- У нас прошли очень хорошие выборы, но состоится смена правительства, - заявила Фредриксен своим сторонникам.

Отметим, что данная ситуация напоминает начало датского сериала «Правительство», выходившего в 2010-2013 годах. Тогда на выборах победила главная героиня сериала 40-летняя Биргитта Нюборг, возглавлявшую Партию умеренных. В сериале партия Нюборг выигрывает выборы у партии либералов во главе с премьер-министром.

Напомним, что в мультсериале «Симпсоны» предсказали покупку The Walt Disney киностудии 20th Century Fox.