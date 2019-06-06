Толпа националистов устроила митинг под особняком Порошенко и требует его ареста

В четверг, 6 июня, протестующие пикетируют под домом экс-президента Украины Петра Порошенко в Козине, под Киевом, с требованием немедленного ареста Порошенко и Гладковского (Свинарчука), которых они обвиняют в причастности к скандалу вокруг «Укроборонпрома».

Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Александр Онищенко.

На пикет вышло около 120 человек с флагами Украины и «ОУН». Аналогичная акция с участием около 100 человек в ближайшее время начнется около дома Олега Гладковского.

Как известно, ранее журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын уже бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. После начавшегося скандала президент Украины Петр Порошенко отстранил Гладковского от должности, а позже уволил его.

Напомним, в июле прошлого года НАБУ закончило расследование так называемого «газового дела» Онищенко. По версии следствия, он руководил преступной организацией, которая завладела более 1,6 млрд гривен от реализации природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с «Укргаздобычей».