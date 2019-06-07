Съезд партии «Слуга Народа» перенесли на 9 июня – не успевают рассмотреть анкеты всех кандидатов

Съезд партии «Слуга Народа», запланированный на субботу, 8 июня, переносится на воскресенье, 9 июня.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Нам нужен еще один дополнительный день, чтобы завершить рассмотрение анкет тех, кто выразил желание баллотироваться от партии в мажоритарных округах. Через сайт «Слуги Народа» мы получили более 3,5 тысяч заявок. Сроки сжатые, но мы хотим успеть тщательно проработать все анкеты, чтобы выбрать наиболее достойных кандидатов», - объяснили в пресс-службе партии.

Место и график проведения мероприятия не меняются: Национальный ботанический сад имени Гришко (Киев, улица Тимирязевская, 1), 12:00, попасть на территорию можно будет с 10:00 до 11:40 со стороны служебного входа.

Напомним, что партия «Слуга народа» продолжает наращивать рейтинги, а наименьшие симпатии вызывают партии Порошенко, Тимошенко и Ляшко.

Ранее сообщалось, что половина опрошенных социологами украинцев довольны деятельностью новоизбранного Президента Владимира Зеленского, 11% – противоположного мнения. А действия его предшественника Петра Порошенко 81% украинцев не одобряют.