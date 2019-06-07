«Наши политические взгляды совпадают»: Соратник Авакова Кива ушел из СПУ и пошел в партию к Медведчуку

Илья Кива сложил полномочия председателя Социалистической партии Украины и присоединился к команде кума президента России, Виктора Медведчука «Оппозиционной платформы - «За Жизнь».

Об этом сообщает пресс-служба СПУ.

Отмечается, что новым главой Соцпартии избран председатель Полтавской областной организации СПУ Сергей Чередниченко.

«Илья Кива сложил полномочия председателя Социалистической партии Украины. Его отставку принял очередной съезд, который состоялся 5 июня», - говорится в сообщении.

«Мы приняли предложение присоединиться к мощной прогрессивной команды оппозиционная платформа «За Жизнь». Сегодня самое главное - это достижение мира в нашей стране. И мы сделали наш шаг для того, чтобы сшить Украину», - заявил Кива.

«Наши политические взгляды совпадают и мы намерены и дальше бороться за социальную справедливость и защищать людей - уже в парламенте», - добавил он.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Илья Кива создал полулегальный специальный отряд под крылом Национальной полиции.

Отметим, в Киевсовете 4 октября титушки, связанные с Ильей Кивой, облили зеленкой депутата группы «Киевская команда», бывшего главу фракции «Самопомощь» Сергея Гусовского. Ранее сообщалось, что 19 октября, в Полтавской области, в городе Шишаки, перед заседанием сессии областного совета журналиста и активиста Дмитрия Гнапа облили ведром с фекалиями. По словам журналиста, это сделали титушки Кивы.

Также В 2016 году в Киеве группа неизвестных лиц во главе с советником главы МВД Ильей Кивой подожгли здание телеканала «Интер».

Ранее Кива заявлял, что Украине нужен тоталитарный режим. Также Илья Кива заявлял, что он будет Президентом Украины и что министр внутренних дел Арсен Аваков также пророчит такое развитие событий. Помимо того Кива также высказывался о том, что гомосексуалистов необходимо «предавать смерти».

Кроме того, будучи руководителем департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины он выступал за внесудебное наказание в случаях, если закон не работает.